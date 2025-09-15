மட்டக்களப்பு இராமகிருஷ்ண மிஷனில் ஆசிரியர்களுக்கான ஆளுமை விருத்திச் செயலமர்வு

on Monday, September 15, 2025
No comments

(சித்தா)
மட்டக்களப்பு இராமகிருஷ்ண மிஷனின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு மட்டக்களப்பு கல்வி வலய பாடசாலைகளில் தரம் 6 தொடக்கம் 11 வரையான மாணவர்களுக்கு சைவசமய பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கான ஆளுமைவிருத்தி செயலமர்வு ஒன்று கடந்த 12.09.2025 ஆம் திகதி மட்டக்களப்பு இராமகிருஷ்ண மிஷனில் நடைபெற்றது. 60 ஆசிரியர்கள் இதில் பங்கேற்றியிருந்தனர். 
சுவாமி நீலமாதவானந்தர் அவர்கள் 'சதான சமயம்' என்ற தலைப்பில் அருளுரை ஆற்றியிருந்தார். 'சைவசமயப் பாடத்தினூடாக  விழுமியங்களை எவ்வாறு விருத்தி செய்யலாம் ' என்ற தலைப்பில் கலாநிதி கணபதிப்பிள்ளை ஞானரெத்தினம் அவர்களின் முன்வைப்பும்  வலயக்கல்விப் பணிப்பாளர்  ரி. ரவி, பிரதிக்கல்விப்பணிப்பாளர்  நிதர்சினி அவர்களும் கலந்துகொண்டு நிகழ்வை சிறப்பித்திருந்தனர்.

எதிர்வரும் காலங்களில் ஏனைய வலய ஆசிரியர்களுக்கும் இது நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.





 

Batticaloa RKM

You may like these posts