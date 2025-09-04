தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலைவரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG5HZ4tj9oQ0b7H5G9oNwtncxt-3MitijXRcCtCDHPlberII6iJ2HGc7XJPz5hc72TNnSuPudO5Y2Q-ULVHZv5UYTpxm02todFBvTKt4KP_7gpYC5bPCp6h3Kt8nWw7bObcrskVzcxDQdKAbTAEIG1KQb2HsI7AJMlqIx226fguN71y3sggSI2056thYlj/s600/1-10.webp" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="340" data-original-width="600" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhG5HZ4tj9oQ0b7H5G9oNwtncxt-3MitijXRcCtCDHPlberII6iJ2HGc7XJPz5hc72TNnSuPudO5Y2Q-ULVHZv5UYTpxm02todFBvTKt4KP_7gpYC5bPCp6h3Kt8nWw7bObcrskVzcxDQdKAbTAEIG1KQb2HsI7AJMlqIx226fguN71y3sggSI2056thYlj/s16000-rw/1-10.webp" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் இன்று வியாழக்கிழமை (4) விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரத்தின் அடிப்படையில்,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">22 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 262,700 ரூபாவாகவும் 24 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 284,000 ரூபாவாகவும் காணப்படுகிறது.</div>