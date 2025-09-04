தங்கத்தின் இன்றைய விலை நிலைவரம் !

on Thursday, September 04, 2025
கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் இன்று வியாழக்கிழமை (4) விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரத்தின் அடிப்படையில்,

22 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 262,700 ரூபாவாகவும் 24 கரட் ஒரு பவுண் தங்கத்தின் விலை 284,000 ரூபாவாகவும் காணப்படுகிறது.

