மாமியாரின் நகையை திருடி மற்றொருவருடன் குடும்பம் நடத்திய பெண் கைது

தன்னுடைய மாமிக்குச் சொந்தமான 28 அரை லட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான தங்க ஆபரணங்களை திருடி, தன்னுடைய கணவனிடமிருந்து பிரிந்து வேறொரு நபருடன் குடும்பம் நடத்துவதற்கு சென்ற அரச பெண் ஊழியர், அவருடைய இரண்டாவது கணவருடன் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் இங்கிரிய பொலிஸ் பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளது.திருடப்பட்ட சகல தங்க ஆபரணங்களும் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
ஹொரணை பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாக கொண்ட 40 வயதான நபரும், மீபே இங்கிரிய பிரதேசத்தை வசிப்பிடமாக கொண்ட, அந்த நபருடன் குடும்பம் நடத்த வந்த 38 வயதான பெண்ணும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
இங்கிரிய பகுதியைச் சேர்ந்த ஒரு பேராசிரியரின் மனைவி என்று கூறப்படும் இந்தப் பெண், ஒரு பாடநெறியை படிக்கச் சென்றிருந்தபோது வேறொரு ஆணுடன் உறவை வளர்த்துக் கொண்டார். பின்னர், தனது கணவருடன் வாழ்வது கடினமாக இருப்பதாகக் கூறி, இங்கிரிய பொலிஸில் புகார் அளித்து, இரண்டாவது ஆணுடன் வாழச் சென்றுவிட்டார்.
சுமார் ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, அந்தப் பெண்ணின் கணவரின் மாமியார், அவர் வைத்திருந்த 2.8 மில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான தங்க நகைகள் காணாமல் போனதை அறிந்து, இந்த விஷயம் தொடர்பாக இங்கிரிய பொலிஸில் புகார் அளித்தார்.
முறைப்பாட்டை தொடர்ந்து, சந்தேக நபரான அப்பெண்ணின் ஹொரணையில் உள்ள வீட்டை சோதனை செய்தபோது, தங்க நகைகள் அடகு வைத்ததற்கான ரசீதுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன, மேலும் அந்த ரசீதுகளில் ஒன்று அவர் தற்போது வசிக்கும் ஹொரண வீட்டில் உள்ளவரின் பெயரில் இருப்பதும் தெரியவந்தது.
அதன்படி, பொலிஸார் இருவரையும் கைது செய்து, திருடப்பட்ட தங்க நகைகளை, அடகு வைக்கப்பட்ட வங்கிகளைத் தொடர்பு கொண்டு தங்கப் பொருட்களை மீட்டுள்ளனர். சம்பவம் தொடர்பாக இங்கிரிய பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றனர்.