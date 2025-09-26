இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்பப்படும் பணியாளர்கள் !

போதைப் பழக்கத்தால் உடல் மற்றும் மனரீதியாக பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு தொழிலாளர்களை நாளை (27) தாயகத்திற்கு திருப்பி அனுப்ப இஸ்ரேலுக்கான இலங்கை தூதரகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக இலங்கை வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.
தொழிலாளர்களில் ஒருவர் இஸ்ரேலிய வேலைவாய்ப்பு திட்டத்தின் கீழ் பணியகத்தில் பதிவு செய்து, 2024 செப்டம்பரில் வேலைக்குச் சென்றதாக பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.
அவர் கடந்த 2 மாதங்களாக தனது பணியிடத்திற்குச் செல்லவில்லை என்றும், ஜெருசலமில் இருந்து இலங்கையர்கள் குழுவினால் டெல் அவிவ்க்கு அழைத்து வரப்பட்டார் என்றும் பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.
அதன்படி, இஸ்ரேலில் உள்ள இலங்கை தூதரகம் தலையிட்டு, அவரை இலங்கைக்கு திருப்பி அனுப்ப ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
மற்றைய நபர் 07 ஆண்டுகளாக இஸ்ரேலில் பணிபுரிந்து வருபவராவார். அங்கு அவர் நீண்ட காலமாக போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி, தனது பணியிடத்திற்குச் செல்லவில்லை என்றும் பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.
தான் பணிபுரியும் நாட்டில் போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி அல்லது போதைப் பழக்கத்திற்கு அடிமையாகி, வேலைக்கு வெளிநாடு செல்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும், அவர்கள் குற்றவாளிகள் என நிரூபிக்கப்பட்டால், குறித்த நாடுகளின் சட்டங்களின்படி சிறைத்தண்டனை கூட அனுபவிக்க நேரிடும் என்றும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்த விடயத்தில் வேலை தேடுபவர்கள் மிகுந்த கவனம் செலுத்துமாறு பணியகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புக்காக இதுபோன்ற நபர்களை அனுப்பும் போது போலி சான்றிதழ்களை வழங்கும் நிறுவனங்கள் மீதும் கவனம் செலுத்தப்படும் என்றும், அத்தகைய நிறுவனங்கள் அல்லது தனிநபர்களுக்கு எதிராக சட்டத்தை கடுமையாக அமல்படுத்த வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு பணியகம் நடவடிக்கை எடுக்கும் என்றும் பணியகம் தெரிவித்துள்ளது.