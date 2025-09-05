குவைத் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவனம் கொழும்புக்கான வணிக விமான சேவையை மீண்டும் ஆரம்பிக்கத்திட்டம் !

குவைத் ஏர்வேஸ் விமான நிறுவனம், எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம் 26 ஆம் திகதி முதல் கொழும்புக்கான வணிக விமான சேவைகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக அறிவித்துள்ளது.
குவைத்துக்கும் கொழும்புக்குமிடையில் ஞாயிறு, புதன், வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வாராந்தம் நான்கு விமான சேவைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகம் ஒன்று தெரிவித்துள்ளது. கொழும்பு சுற்றுலா பயணிகளுக்கு ஒரு முக்கியமான சுற்றுலாதளமாக பிரபலமடைந்து வருவதால், விமான சேவைகளை மீண்டும் ஆரம்பிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டதாகவும், வாடிக்கையாளர் தேவையைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் பரந்த அளவிலான உலகளாவிய சுற்றுலாப்பயணிகளின் பயண விருப்பங்களை கவனத்திற்கொண்டு இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் விமான நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.