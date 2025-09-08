குடும்பம் மற்றும் சமூக அமைப்புக்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் தற்கொலைகளை குறைக்கலாம் - அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவர் சங்கம்

தற்கொலை உலகளவில் மிகப்பெரிய பொது சுகாதார சவாலாக உள்ளது. உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO, 2021) வெளியிட்ட தகவலின்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் 7 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் தற்கொலை செய்கிறார்கள். குறிப்பாக, 15–29 வயதினருக்குள், தற்கொலை முக்கியமான மரணக் காரணங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. உலக தற்கொலைத் தடுப்பு நாளின் (செப்டம்பர் 10) முக்கியத்துவத்தை சித்தமருத்துவமும் கவுன்சிலிங்கும் இணைந்த பார்வையில் ஆய்வு செய்யலாம்
தற்கொலைக்கான காரணிகள், தடுப்பு முறைகள், மேலும் பாரம்பரிய சிகிச்சை மற்றும் நவீன உளவியல் வழிகாட்டல் ஒருங்கிணையும் போது கிடைக்கும் பலன்கள் ஆகியவை இங்கு விவாதிக்கப்படுகின்றன.
தற்கொலை என்பது ஒரே காரணத்தால் ஏற்படும் செயல் அல்ல; அது மனவியல், சமூக, கலாச்சாரம் மற்றும் உடலியல் காரணிகளின் கூட்டு விளைவு. உலகளவில் தற்கொலை மரணங்கள் மொத்த மரணங்களில் 1.3% ஆக உள்ளன. தென் ஆசியாவில், குறிப்பாக இந்தியா மற்றும் இலங்கையில், உலகின் மிக உயர்ந்த தற்கொலை விகிதங்கள் பதிவாகியுள்ளன.
தற்கொலைத் தடுப்பு என்பது உடல்–மனம்–ஆன்மா ஆகியவற்றை கவனிக்கும் முழுமையான பராமரிப்பும், உளவியல் ஆதரவு வழங்கும் அறிவியல் வழிமுறைகளும் தேவைப்படுகிற ஒரு துறையாகும்.
மனச்சோர்வு, இருமுனை நோய், அச்சக் கோளாறு, போதைப்பொருள்/மதுபான பழக்கம், நீண்டநாள் நோய்கள், வலி, உடல் ஊனங்கள்,சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் காரணிகள், குடும்ப பிரச்சனைகள், திருமண முறிவு, குடும்ப வன்முறை, வேலை இழப்பு, கடன், பொருளாதார அழுத்தம்,கல்விச் சுமை மற்றும் இளமைக் குழப்பங்கள்,தனிமை, சமூக அங்கீகாரம் இல்லாமை ஆகியன தற்கொலைக்கான சில காரணிகளாகும்
“எனக்கு வாழவேண்டிய அவசியமில்லை” போன்ற உரைகள், சமூகத்திலிருந்து விலகி நடந்து கொள்வது, திடீர் கோபம் அல்லது மனச்சோர்வு, மதிப்புள்ள பொருட்களை பிறருக்குக் கொடுத்துவிடுதல், தூக்கம்/உணவு பழக்கங்களில் மாற்றங்கள் என்பவற்றை பொதுவாக அவதானிக்கமுடியும்.
சித்த மருத்துவம் உடல், மனம், ஆன்மா மூன்றையும் ஒரே சமயத்தில் கவனிக்கும் மருத்துவமாகும்.
பிரம்மி, வல்லாரை
நினைவாற்றல், கவனச்சேர்க்கை, மனஅழுத்தக் குறைப்பு
அஸ்வகந்தா
மனஅழுத்தத்தைக் குறைக்கும்
நன்னாரி
மன அமைதி, உடல் சூட்டைக் குறைக்கும்
யோகா, பிராணாயாமம், தியானம் போன்றவை நரம்பு மண்டலத்தைக் கட்டுப்படுத்தி, எதிர்மறை எண்ணங்களை குறைக்கின்றன.
சமநிலையான உணவு (பெரும்பாலும் சத்துமிக்க, இயற்கை உணவுகள்) மூளையின் நலனுக்கு உதவுகிறது.
Therapy வகையில்
1. Cognitive Behavioural Therapy (CBT): எதிர்மறை எண்ணங்களை அடையாளம் கண்டு, நேர்மறை எண்ணங்களால் மாற்றுதல்
2. Crisis Intervention: தற்கொலை எண்ணங்களுடன் போராடுபவர்களுக்கு உடனடி பாதுகாப்பு, மனஅதரவு
3 .Supportive Counselling: உரையாடல், கவனத்துடன் கேட்பது, உணர்வுகளை ஏற்றுக்கொள்வது
4. Family Counselling: குடும்ப உறவுகளை வலுப்படுத்தல், ஆதரவுத் தளத்தை உருவாக்கல்
5. சமூகத்தில் மனநலம் குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தல், உதவி தேடுவதற்கான பழிக்கேடுகளை (stigma) நீக்குதல்
சித்த மருத்துவமும் கவுன்சிலிங்கும் இணையும் போது உடலும்–மனமும் சமநிலையடையும். நீண்டநாள் மன ஆரோக்கியத்திற்கு மூலிகை, வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள், அவசர நிலையிலான கவுன்சிலிங் நுட்பங்கள், சமூக விழிப்புணர்வு முயற்சிகளில் கலாச்சார உணர்வும், அறிவியல் ஆதாரமும் இணைத்தல் இன்றியமையாதது
தற்கொலைத் தடுப்பு என்பது மருத்துவர், உளவியல் நிபுணர் மட்டுமல்லாது, குடும்பம், சமூக அமைப்புகள், அரசு அனைத்தும் இணைந்து செய்ய வேண்டிய பணியாகும். பாரம்பரிய சிகிச்சையும், நவீன உளவியல் முறைகளும் இணைந்து செயல்பட்டால், எங்கள் சமூகத்திற்கு ஏற்ற, பயனுள்ள, முழுமையான தற்கொலைத் தடுப்பு மாதிரி உருவாகும். வாழ்க்கை ஒரு அரிய வரம். அதை மதித்து காப்போம்.
அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவ சங்கத்தினர்
