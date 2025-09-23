இலங்கையில் மின்சார நெருக்கடியையோ அல்லது மின்வெட்டையோ அரசாங்கம் அனுமதிக்காது - அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ

மின்சாரத் தொழிலாளர்களின் தொடர்ச்சியான தொழிற்சங்க நடவடிக்கை இருந்தபோதிலும், இலங்கையில் மின்சார நெருக்கடியையோ அல்லது மின்வெட்டையோ அரசாங்கம் அனுமதிக்காது என்று அமைச்சரவைப் பேச்சாளர் அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தெரிவித்தார்.
அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பின்னர் இன்று (23) நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் உரையாற்றிய அமைச்சர் ஜெயதிஸ்ஸ, தொடர்ச்சியான மின்சாரம் வழங்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார், இதை உறுதி செய்வதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
அத்துடன், இலங்கை மின்சார சபை (CEB) மறுசீரமைக்கப்படாவிட்டால் இலங்கை ஒரு நெருக்கடியை எதிர்கொள்ளும்.
பொதுமக்களுக்கு சலுகைகளை வழங்குவதற்காக இந்த மறுசீரமைப்பை நாம் செய்ய வேண்டும்.
முன்னாள் அரசாங்கம் 50% ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்து CEB-ஐ தனியார்மயமாக்க திட்டமிட்டிருந்தது.
ஆனால், அதற்கு பதிலாக, நாங்கள் அதை நான்கு நிறுவனங்களாகப் பிரித்து, அதை அரசு நிறுவனங்களாகவே தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளோம்.
CEB-யை ஒரு சிறிய அரசு நிறுவனமாக மாற்றுவதும், பொதுமக்களுக்கு சலுகைகளை வழங்குவதும் அரசாங்கத்தின் குறிக்கோள், CEB-யை தனியார்மயமாக்கும் எண்ணமும் அரசாங்கத்திற்கு இல்லை.
எந்தவொரு தொழிலாளர்களையும் இடைநீக்கம் செய்யும் எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை.
எந்த தொழிலாளியும் வெளியேற விரும்பினால், போதுமான இழப்பீடு வழங்க நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்.
மாற்றங்களுக்கு உடன்படாதவர்கள் வெளியேறலாம் என்றும் அவர் கூறினார்.