மசாஜ் நிலையத்திற்குள் அத்துமீறி நுழைந்து மூன்று பணிப்பெண்களை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்த பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் கைது

on Monday, September 01, 2025
கொழும்பு, பொரளை பிரதேசத்தில் உள்ள மசாஜ் நிலையம் ஒன்றுக்குள் அத்துமீறி நுழைந்து அங்கு பணிபுரிபவர்களை மிரட்டி மூன்று பணிப்பெண்களை பாலியல் துஷ்பிரயோகம் செய்து தப்பிச் செல்ல முயன்ற இருவரில் பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருவர் பொரளை பொலிஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

பொலிஸ் விசெட அதிரடிப்படையின் தலைமையகத்தில் பணிபுரியும் பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் ஒருவரே கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

இவர் தப்பிச் செல்ல முயன்ற போது மேல் மாடியிலிருந்து கீழே தவறி விழுந்து காயமடைந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

தப்பிச் சென்ற மற்றைய பொலிஸ் கான்ஸ்டபிள் பொலிஸ் சேவையிலிருந்து பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டவர் என விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.

இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை பொரளை பொலிஸார் மற்றும் கொழும்பு குற்றப் புலனாய்வு பிரிவினர் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

