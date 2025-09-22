கண்டிக்கு சுற்றுலா சென்ற ஐந்து மாணவர்கள் உணவு ஒவ்வாமையால் வைத்தியசாலையில் அனுமதி !

கண்டி நகருக்கு சுற்றுலா சென்ற பாடசாலை மாணவர்களில் ஐந்து மாணவர்கள் உணவு ஒவ்வாமையால் பாதிக்கப்பட்டு மயக்கமுற்ற நிலையில் கண்டி வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த விடயம் தொடர்பில் மேலும் தெரியவருவதாவது,
ஹம்பாந்தோட்டை பிரதேச பாடசாலை மாணவர்கள் குழுவொன்று கண்டிக்கு கல்விச் சுற்றுலா சென்றிருந்தபோது, அவர்களில் ஐந்து மாணவர்கள் திடீரென மயங்கி விழுந்ததையடுத்து, கண்டி வைத்தியசாலையில் அவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இவர்கள் பேராதனை தாவரவியல் பூங்காவை பார்வையிட்ட பிறகு, வெளியே வந்து அருகிலுள்ள கடைகளில் சிற்றுண்டி மற்றும் பால் போன்றவற்றை வாங்கி உட்கொண்டுள்ளனர்.
அதன் பின்னர், ஸ்ரீ தலதா மாளிகைக்கு சென்று வழிபாடுகளில் ஈடுபட்டு, பின்னர், பஸ்ஸில் ஏறுவதற்குச் சென்றபோது மாணவர்களில் ஐவர் திடீரென மயங்கி விழுந்துள்ளனர்.
மயங்கி விழுந்த மாணவர்கள் உடனடியாக நோயாளர் காவு வண்டி மூலம் கொண்டுசெல்லப்பட்டு, கண்டி தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உணவு ஒவ்வாமை காரணமாக மாணவர்கள் மயக்கமடைந்ததாக மருத்துவர்கள் கருதுவதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஐந்து மாணவர்களும் உணவுகளை வாங்கியதாகக் கூறப்படும் கடைகளைக் கண்டறியவும் அந்தக் கடைகளுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.