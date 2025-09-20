இலங்கையின் மூன்றாவது செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக சுற்றுப்பாதையில் நிலைநிறுத்தப்பட்டது !

அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் கீழ் உள்ள ஆர்தர் சி. கிளார்க் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தின் கீழ் இலங்கை பொறியியல் தொழில்நுட்பத் துறையால் உருவாக்கப்பட்ட "BIRDS-X DRAGONFLY" செயற்கைக்கோள், வெள்ளிக்கிழமை (19) பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திலிருந்து (ISS) வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டது.
இந்த செயற்கைக்கோள் ஆகஸ்ட் 24 அன்று நாசாவால் ஏவப்பட்ட "SPX33" ராக்கெட்டில் சர்வதேச விண்வெளி நிலையத்திற்கு (ISS) ஏவப்பட்டது. "BIRDS-X DRAGONFLY" விண்கலத்தின் மறு சுற்றுப்பாதை ஆர்தர் சி. கிளார்க் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது, மேலும் இந்த நிகழ்வின் முதன்மை விருந்தினராக அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சின் செயலாளர் மொஹமட் நவி கலந்து கொண்டார்.
2019 ஆம் ஆண்டில் இலங்கையின் முதல் செயற்கைக்கோளான “ராவணன்-1” ஏவப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, 2022 ஆம் ஆண்டில், 05 சர்வதேச பங்காளிகளை உள்ளடக்கிய தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு திட்டத்தின் கீழ், மூன்றாவது செயற்கைக்கோளான “BIRDS-X டிராகன்ஃபிளை” ஏவப்பட்டது, இலங்கையின் விண்வெளி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில் மற்றொரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனையைக் குறிக்கிறது. இந்த திட்டத்தின் குறிப்பிடத்தக்க அம்சங்களில் ஒன்று, இலங்கை எந்த மூலதனச் செலவையும் செய்யவில்லை. இது ஜப்பானில் உள்ள ஆர்தர் சி. கிளார்க் நிறுவனம் மற்றும் கியூஷு தொழில்நுட்ப நிறுவனம் மூலம், ஜப்பான் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் (JAXA) மற்றும் டிஜிட்டல் ஆராய்ச்சி மையம் (ARDC) போன்ற சர்வதேச நிறுவனங்களின் ஒத்துழைப்புடன் விண்வெளி தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு திட்டமாக செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
வெளிநாட்டுத் தரப்பின் ஒப்புதலைப் பெற்ற பிறகு, ஆர்தர் சி. கிளார்க் நிறுவனத்தின் முன்னாள் இயக்குநர் ஜெனரல், பொறியாளர் (பேராசிரியர்) சேன் பனவானே, முன்னாள் துணை இயக்குநர் ஜெனரல் (தொழில்நுட்ப விவகாரங்கள்) பொறியாளர் கமானி எதிரிவீர மற்றும் பொறியியல் துறையின் இயக்குநர், பொறியாளர். உள்நாட்டுப் பக்கத்தில் இந்தத் திட்டத்தைத் தொடங்க கவிரா ஜெயவர்தன நியமிக்கப்பட்டார். நிறுவனத்தின் ஆராய்ச்சி பொறியாளர்களான தரிந்து டயரேனா, கவிரா சம்பே, உதிதா யாயே மற்றும் திலினா விதேபண்டாரா ஆகியோர் உதவியாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். "BIRDS-X DRAGONFLY" ஆராய்ச்சி வாகனம் மூன்று முதன்மை விண்வெளி ஆய்வுப் பணிகளை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் விண்கலத்தில் பயன்படுத்த புதிதாக வடிவமைக்கப்பட்ட குறைந்த விலை செயற்கைக்கோள் துணை அமைப்பு, ஒரு செயற்கைக்கோள் ஆராய்ச்சி பணி மற்றும் விண்வெளி நிலைமைகளின் கீழ் சோதனை செய்வதற்காக விண்கலத்தின் முதன்மை துணை அமைப்புகளைக் கொண்ட முழு அமைப்பான BUS அமைப்பு ஆகியவை அடங்கும்.