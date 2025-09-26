ஒல்கொட் மாவத்தையில் பேருந்து மீது முறிந்து விழுந்த மரம் !

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpx3Sy9fe94yvPjtDWVRmaRdTJOMNdUlfWV1lTW3N88sfL2nZCqJcVtnzEnYhKp9ct7W_YKRHQ7QtdenqADKuvnVtGlZnEjd2H85vO4m9Fq9ysezMEyZs7htOYepsWlSReCIfO1OZsCU4Jn3HrAKiBBulHGUA00AP-6ouYM7vCNSYj_dowtDFwe0wNldLz/s1280/MediaFile%20(15).jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgpx3Sy9fe94yvPjtDWVRmaRdTJOMNdUlfWV1lTW3N88sfL2nZCqJcVtnzEnYhKp9ct7W_YKRHQ7QtdenqADKuvnVtGlZnEjd2H85vO4m9Fq9ysezMEyZs7htOYepsWlSReCIfO1OZsCU4Jn3HrAKiBBulHGUA00AP-6ouYM7vCNSYj_dowtDFwe0wNldLz/s16000-rw/MediaFile%20(15).jpeg" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">கொழும்பு - ஒல்கொட் மாவத்தையில் இன்று (26) காலை ஒரு பேருந்து ஒன்றின் மீது மரம் முறிந்து விழுந்ததில் விபத்து ஏற்பட்டது.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">இதன் விளைவாக, அந்தப் பகுதியில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது</div>