புகை மாசு மனித உடல்நலத்திற்கு பெரும் ஆபத்தாக மாறி வருகிறது - அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவ சங்கம்

on Sunday, September 14, 2025
நகரங்களில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் நிலையில், அதன் புகை மாசு மனித உடல்நலத்திற்கு பெரும் ஆபத்தாக மாறி வருகிறது. உலக சுகாதார அமைப்பின் எச்சரிக்கையின் பேரில், வாகன புகையில் உள்ள நச்சுப் பொருட்கள் நுரையீரல் புற்றுநோயை உண்டாக்கக்கூடிய முக்கியக் காரணிகளாக உள்ளன என அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவ சங்கத்தின் தொற்றாநோய் தடுப்பு பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

இந்த புகையில் கார்பன் மோனாக்சைடு, நைட்ரஜன் ஒக்சைடுகள், பென்சீன், பார்டிகுலேட் மேட்டர் (PM 2.5, PM10), போலிசைக்கிளிக் அரோமேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன்கள் போன்றவை அடங்குகின்றன. இவை இரத்தத்தில் ஒட்சிசன் அளவை குறைக்கும், செல்களில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும், DNA சேதத்தை ஏற்படுத்தும் மற்றும் புற்றுநோய் நோய்கள் உண்டாகும் நிலைக்கு தள்ளுகின்றன.

அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவ சங்கம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், நுரையீரல், இரத்தம், தலை, கழுத்து, சிறுநீர்ப்பை உள்ளிட்ட உறுப்புகளில் புற்றுநோய் உருவாக இந்த மாசு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது எனவும், குறிப்பாக சாலையோர மக்கள், போக்குவரத்து போலீசார், வாகன ஓட்டுநர்கள், சிறுவர் மற்றும் முதியவர்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதை தவிர்க்க, மக்களிடையே பின்வரும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும்:


1. பொதுப் போக்குவரத்து பயன்பாட்டை அதிகரித்தல்
2. மின்சார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நட்பு வாகனங்களை ஊக்குவித்தல்
3. சாலையோரங்களில் மரங்கள் நடல்
4. தரமான முகக்கவசம் அணிந்து புகை மாசு சூழலில் வாகனம் ஓட்டுதல்
5. காற்று தர அளவீட்டை கண்காணித்து, கட்டுப்படுத்தல்
6. பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மற்றும் சமூகங்களின் மூலம் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு

“மாசில்லா காற்று, புற்றுநோயில்லா வாழ்க்கை” என்பது அனைவரும் கடைபிடிக்க வேண்டிய வாழ்வியல் நெறியாக இருக்க வேண்டும். சுத்தமான காற்று மனிதன் இன்றியமையாத உரிமையாகும்.

எனவே, இந்த திசையில் ஒவ்வொருவரும் மேற்கொள்ளும் சின்ன முயற்சியும் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும்,” என அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவ சங்கம் பொதுமக்களை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

