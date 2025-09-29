திரிபோஷா உற்பத்தி தற்காலிகமாக இடைநிறுத்தம்

on Monday, September 29, 2025
இலங்கையில் திரிபோஷா உற்பத்தி செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி முதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை திரிபோஷா லிமிடெட்டின் தலைவர் அமல் அத்தநாயக்க தெரிவித்தார்.

நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட்டின் கூற்றுப்படி, உற்பத்திக்குத் தேவையான சோளம் கிடைக்காததால் இந்த இடைநிறுத்தம் ஏற்பட்டதாக இலங்கை திரிபோஷா நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

திரிபோஷா உற்பத்திக்காக 18,000 மெட்ரிக் டன் சோளத்தை இறக்குமதி செய்ய அமைச்சரவை ஒப்புதல் முன்னர் வழங்கப்பட்டிருந்தாலும், இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி கட்டுப்பாட்டாளர் நாயகம் ஒப்புதலுக்கான திருத்தங்களை முன்வைத்தார்.

அந்த திருத்தங்கள் அடங்கிய புதிய அமைச்சரவை பத்திரம் அக்டோபர் 07 அமைச்சரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு ஒப்புதல் பெறும் வரை சோள இறக்குமதி நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமல் அத்தநாயக்க தெரிவித்தார்.

இதன் விளைவாக, திரிபோஷா உற்பத்தி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறிய அவர், அக்டோபர் 7 க்குப் பிறகு சோளம் இறக்குமதி மீண்டும் தொடங்கியதும் திரிபோஷா உற்பத்தி இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பும் என்றார்.

