நினைவுகளைப் பாதுகாப்போம், பாரம்பரிய நலவாழ்வை சித்தமருத்துவமூடாக முன்னிறுத்துவோம் - அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவர் சங்கம்

"நினைவுகளைப் பாதுகாப்போம், பாரம்பரிய நலவாழ்வை சித்தமருத்துவமூடாக முன்னிறுத்துவோம்" 2025 உலக அல்சைமர் தினச் செய்தியில் அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவர் சங்கம் தெரிவிப்ப
இன்று உலகம் முழுவதும் உலக அல்சைமர் தினம் (World Alzheimer's Day) அனுசரிக்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், நினைவாற்றல் குறைபாடுகளை தவிர்க்கும் முறைகள், ஆரம்ப நிலையில் நோயை கண்டறியும் முக்கியத்துவம், மருத்துவ பராமரிப்பு மற்றும் குடும்பத்தின் பங்கு போன்ற அம்சங்களை வலியுறுத்தலாம்.
அல்சைமர் நோய் என்பது நரம்பியல் செயலிழப்பு நோய்களில் முதன்மையானதாகும். இது நமது மூளையின் நினைவாற்றலை, சிந்தனை சக்தியை, வாழ்வியல் நடைமுறைகளை மெதுவாகக் குறைக்கும் ஒரு மூளைத்தொற்று நோய் (Neurodegenerative Disease) ஆகும்.
இந்நோயால் முதன்மையாக பாதிக்கப்படுபவர்கள் முதியவர்கள் என்றாலும், சமீப காலங்களில் குறைந்த வயதினரிடமும் இதன் அறிகுறிகள் காணப்படுவதால், இதை ஒரு பொது சுகாதாரப் பிரச்சனையாகவே பார்க்கலாம்
உலகம் முழுவதும் 5.5 கோடி மக்கள் அல்சைமர் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய நினைவிழப்புப் பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்
எதிர்காலத்தில், வாழ்க்கை முறைகள் மற்றும் மன அழுத்தம் காரணமாக, இந்த எண்ணிக்கை இரட்டிப்பாகலாம். அல்சைமர் நோயின் அறிகுறிகளாக,
1. நினைவுகள் அடிக்கடி விடுபடுதல்
2. சொற்கள் ஞாபகத்தில் இல்லாமையால் பேச முடியாமை
3. வழிதவறி செல்லுதல்
4. அன்றாட வேலைகளை செய்ய முடியாமை
5. உணர்வுப்பூர்வமான சிதைவு
6. உறவினர், நண்பர்களை அடையாளம் காண முடியாமை
ஆகியவற்றை குறிப்பிட முடியும். மேலும், மனச்சோர்வு, தூக்கக் குறைபாடு, ஊட்டச்சத்து குறைபாடு போன்றவை கூட இந்த நோயை தூண்டக்கூடும்
சித்த மருத்துவத்தில்,
தமிழ் பாரம்பரிய சித்த மருத்துவம், எண்ணற்ற ஆண்டுகளாக நினைவாற்றல் வளர்ச்சி மற்றும் மன நலத்திற்கான பல்வேறு மூலிகைகளை சிபாரிசு செய்து வருகிறது. (வைத்திய ஆலோசனைப்படி)
உதாரணமாக-
1. பிராமி (Brahmi)-நினைவாற்றலை கூர்மையாக்கும், மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தும்
2. வல்லாரை (Centella Asiatica)-மனச்சோர்வை குறைக்கும், மூளையை புத்துணர்ச்சி செய்யும்
3. அசுவகந்தா (Ashwagandha)- மன அழுத்தம் மற்றும் தூக்கமின்மையை குறைக்கும்
அல்சைமர் நோயை மூளையின் சிதைவு நோய்என குறிப்பிடலாம். உடல், உணவு, தூக்கம், மனநிலை – இந்த நான்கு அம்சங்களும் சமநிலையில் இருந்தாலே இந்த நோயைத் தவிர்க்க முடியும். சித்த மருத்துவம் இது குறித்து சமநிலை உடைமை, பஞ்சபூத தீர்வுகள், நவக்கிரக சமநிலை ஆகியவற்றையும் பரிசீலிக்கிறது
பச்சை இலைகள், பழங்கள், Omega-3 உள்ள மீன்கள் மூளையை வலுப்படுத்தும் உணவாக உள்ளதுடன் தியானம் மற்றும் யோகா – மன அமைதிக்காக மேற்கொள்ளப்படுகிறது
மூளை ஆரோக்கியத்தையும், மனநலத்தையும் பாரம்பரிய வழியில் பாதுகாப்பதுடன் வயதானோரிடம் அன்பும் ஆறுதலும் அளிப்பது அவசியமானது
நினைவுகளைப் பாதுகாப்போம், பாரம்பரிய நலவாழ்வை சித்தமருத்துவமூடாக முன்னிறுத்துவோம்”
("Protecting Memories, Promoting Holistic Wellbeing Through Siddha Medicine")
அரச வேலை எதிர்பார்க்கும் சித்தமருத்துவர் சங்கம்