இலங்கை மாணவர்களுக்கு Gemini மற்றும் AI கருவிகள் இலவசம்!

on Tuesday, September 30, 2025
No comments


இலங்கை மாணவர்களுக்கு Google அதன் மிகவும் மேம்பட்ட செயற்கை நுண்ணறிவு தளமான ‘Gemini’ உள்ளிட்ட AI தொழில்நுட்ப சேவைகளை இலவசமாக வழங்க ஒப்புக்கொண்டுள்ளதாக டிஜிட்டல் பொருளாதார துணை அமைச்சர் எரங்க வீரரத்ன தெரிவித்தார்.

டிஜிட்டல் பொருளாதார அமைச்சகத்திற்கும் Google நிறுவனத்திற்கும் இடையிலான பல மாத கால ஒத்துழைப்பு திட்டத்தின் வெற்றிகரமான விளைவு இது என்று துணை அமைச்சர் கூறினார்.

இந்தப் புதிய திட்டம், நாடு முழுவதும் உள்ள மாணவர்களுக்கு அதிநவீன செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) கருவிகள், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் தளங்கள் மற்றும் டிஜிட்டல் கற்றல் வளங்களை இலவசமாக அணுக உதவும் என்று அமைச்சர் கூறினார்.

இந்த நடவடிக்கை, இலங்கையின் செயற்கை நுண்ணறிவு மேம்பாடு மற்றும் டிஜிட்டல் கல்வியறிவுக்கான தேசிய திறனை கணிசமாக மேம்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, இதன் மூலம் எதிர்கால தலைமுறையினர் புதுமைகளை உருவாக்க அதிகாரம் அளிக்கும், சிக்கலான சவால்களைத் தீர்க்கவும் உலகளவில் போட்டியிடவும் அவர்களுக்கு வழி வகுக்கும்.

இந்தத் திட்டத்தின் செயல்படுத்தல் விரைவில் தொடங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது என்றும், மேலும் தகவல்கள் அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்படும் என்றும் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

You may like these posts