திருகோணமலை மருத்துவமனையில் JAICA உதவியுடன் நிறுவப்பட்ட அதிநவீன தொற்று கழிவு எரியூட்டி திறந்து வைப்பு

on Saturday, September 06, 2025
ஜப்பான் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு நிறுவனம் (JAICA) தொற்று கழிவு மேலாண்மையை மேம்படுத்தும் திட்டத்தின் கீழ் திருகோணமலை மாவட்ட மருத்துவமனையில் நிறுவப்பட்ட அதிநவீன தொற்று கழிவு எரியூட்டியை வெள்ளிக்கிழமை (05) சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் நளிந்த ஜெயதிஸ்ஸ திறந்து வைத்தார்.

இதில் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் பேராசிரியர் ஜெயந்தலால் ரத்னசேகர, துணை அமைச்சர் அருண் ஹேமச்சந்திர மற்றும் இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதர் அகியோ இசோமாட்டா ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.

மேற்கூறிய நிகழ்விற்காக இணங்க, ஜப்பான் மக்கள் மற்றும் ஜப்பான் அரசாங்கத்திற்கு நல்லெண்ணத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக, ஜப்பானின் மொத்த நிதியுதவியுடன் செயல்படுத்தப்பட்ட இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், நாட்டின் 14 அரசு மருத்துவமனைகளில் தொற்று நோய் மேலாண்மை அலகுகளை நிறுவ சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

திருவனந்தபுரம் மாவட்ட பொது மருத்துவமனைக்கு கூடுதலாக, இரத்தினபுரி மற்றும் குருணாகலிலுள்ள இரண்டு போதனா மருத்துவமனைகள், எம்பிலிப்பிட்டி, அவிசாவெல்லா, ஹம்பாந்தோட்டா, மன்னார் மற்றும் கிளிநொச்சி ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஐந்து மாவட்ட பொது மருத்துவமனைகள் மற்றும் ரிகில்லகஸ்கட, மஹியங்கனை, புத்தளம், மீரிகம ஆகிய இடங்களில் உள்ள ஐந்து மாவட்ட பொது மருத்துவமனைகள் ஆகியவை இந்தத் திட்டத்தில் அடங்கும். இந்த அதிநவீன தொற்று கழிவு எரியூட்டிகள் மெதிரிகிரிய, வெலிகந்த மற்றும் நகுலுகமுவ மாவட்ட மருத்துவமனையில் உள்ள ஆறு முதன்மை மருத்துவமனைகளில் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

இந்த எரியூட்டி திருகோணமலை மாவட்ட மருத்துவமனையில் நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த எரியூட்டி ஒரு மணி நேரத்திற்கு 162 கிலோகிராம் தொற்று கழிவுகளை எரிக்கும் திறன் கொண்டது. இந்தத் திட்டத்தில் இதுபோன்ற 05 இயந்திரங்களும், ஒரு மணி நேரத்திற்கு 58 கிலோகிராம் சுத்திகரிக்கப்படாத கழிவுகளை எரிக்கும் திறன் கொண்ட 10 இயந்திரங்களும் அடங்கும்.

மருத்துவமனையின் தேவைக்கேற்ப இந்த இயந்திரங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. குனுமலை மாவட்டத்தில் உள்ள மூன்று எரியூட்டிகள் மருத்துவமனைக் கழிவுகளைப் பாதுகாப்பாக நிர்வகிக்கவும் மக்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாக்கவும் உதவும், மேலும் மூன்று எரியூட்டிகளைத் திறப்பது ஒரு அரசாங்கத்தின் தனிமுயற்சி அல்ல ஐப்பான் மக்களின் அன்பு, நட்பு, ஒத்துழைப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சிக்கான பரஸ்பர அர்ப்பணிப்பில் பகிரப்பட்ட முன்னேற்றத்தின் அடையாளமாகும் என்று சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் டாக்டர் நளிந்த ஜெயதிஸ்ஸ கூறினார்.

நாட்டின் சுகாதார சேவைகளை மேம்படுத்துவதற்காக ஜப்பான் அரசு பல துறைகளில் உதவிகளை வழங்கி வருவதாகவும், மஹரகமவில் உள்ள தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனம், ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர போதனா மருத்துவமனை, லேடி ரிட்ஜ் குழந்தைகள் மருத்துவமனை மற்றும் வடக்கு கொழும்பு போதனா மருத்துவமனை ஆகியவை அவற்றை மேம்படுத்த பாடுபடுவதாகவும், இதன் மூலம் சுகாதாரத் துறையின் வளர்ச்சிக்கு ஜப்பான் அரசு வழங்கிய ஆதரவைப் பாராட்டுவதாகவும் அவர் கூறினார்.

அக்டோபர் 2022 இல், ஜப்பான் கொழும்பு தேசிய மருத்துவமனை மற்றும் ராகம போதனா மருத்துவமனைக்கு எம்ஆர்ஐ மற்றும் சிடி ஸ்கேனர்கள் உட்பட 800 மில்லியன் யென் மதிப்புள்ள மருத்துவ உபகரணங்களை நன்கொடையாக வழங்கியது. இந்த எட்டு இயந்திரங்களும் இன்றும் செயல்பாட்டில் உள்ளன, நோயாளிகளின் உயிர்களைக் காப்பாற்றுகின்றன.

கடந்த கடினமான காலங்களில், ஜப்பான் 100 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களுக்கு மேல் உதவியை வழங்கியது, மேலும் நமது மருத்துவமனைகளுக்கு எரிபொருள் விநியோகத்தை பராமரிக்க 46 மில்லியன் இந்திய டாலர்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இதேபோல், ஜப்பானிய உதவியுடன் இந்த நாட்டில் தற்போது பல சுகாதாரத் துறை திட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.

இந்தத் திட்டத்தில், நாடு முழுவதும் இதய நோய் சேவைகளை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்ட சுகாதார மற்றும் மருத்துவ சேவைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (H&MSIP) அடங்கும். மாகாண மற்றும் கற்பித்தல் மருத்துவமனைகளில் நோயறிதல் சேவைகளை மேம்படுத்துதல் உட்பட சுகாதார வசதிகள் மற்றும் உபகரணங்களை வலுப்படுத்தும் திட்டம். கழிவு மேலாண்மையை மேம்படுத்துவதற்கான திட்டம்.

குறிப்பாக தாய் மற்றும் குழந்தை சுகாதாரம், தொற்று நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தொற்று அல்லாத நோய் மேலாண்மை ஆகிய துறைகளில், சுகாதார நிபுணர்களின் திறன் மேம்பாடு மற்றும் பயிற்சிக்காக JICA-ஆதரவு திட்டங்களை நிரூபிக்க முடியும் என்று அவர் கூறினார்.

பண்டாரநாயக்க சர்வதேச விமான நிலைய மேம்பாட்டுத் திட்டம், கொழும்பு நகர கழிவுநீர் மேலாண்மைத் திட்டம், மேல் கொத்மலே நீர்மின்சாரத் திட்டம், அத்துடன் பல சாலை மற்றும் நீர் வழங்கல் திட்டங்களுக்கு ஜப்பானின் பங்களிப்புகள் சுகாதாரத் துறைக்கு அப்பாற்பட்டதாக ஜப்பானின் ஆதரவு காணப்பட்டது.

இவை அனைத்தும் இலங்கையின் வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகித்துள்ளன. சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் என்ற முறையில், இலங்கையின் சார்பாக ஜப்பான் மக்களின் வலுவான ஆதரவிற்கு நன்றி தெரிவிப்பதாகவும், நமது சுகாதார அமைப்பை மேலும் மேம்படுத்துவதற்கும் நாட்டின் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திற்கும் சிறந்த சுகாதாரப் பராமரிப்பை வழங்குவதற்கும் எதிர்காலத் திட்டங்களில் ஜப்பான் இலங்கையுடன் தொடர்ந்து பணியாற்றும் என்று நம்புவதாகவும் அமைச்சர் மேலும் கூறினார்.

இந்நிகழ்வில் பாராளுமன்ற அமைச்சர் ரோஷன் அக்மீமன, சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் அசேலகுணவர்தன, திருகோணமலை மாவட்ட மகளிர் மருத்துவமனையின் பணிப்பாளர் டாக்டர் சந்தமாலி சமரகோன், சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் சிறப்பு மருத்துவர்கள், மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

