16 வயது சிறுமி வன்புணர்வு: பொலிஸ் முன்னாள் அதிகாரிக்கு கடூழிய சிறை

16 வயதுக்குட்பட்ட சிறுமியை பாலியல் ரீதியாக துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட முன்னாள் பொரளை காவல்துறை அதிகாரி ஒருவருக்கு ஹோமாகம மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி நவரட்ண மாரசிங்க 14 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனை விதித்தார்.
2009 செப்டம்பர் 13, அன்று, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் சிறுமியின் அந்தரங்க பாகங்களை பாலியல் ரீதியாகத் தொட தனது உடலின் ஒரு பகுதியைப் பயன்படுத்தி கடுமையான பாலியல் துஷ்பிரயோகத்தில் ஈடுபட்டதாகவும், இதன் மூலம் தண்டனைச் சட்டத்தின் பிரிவின் கீழ் தண்டனைக்குரிய குற்றத்தைச் செய்ததாகவும் குற்றப்பத்திரிகையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
தீர்ப்பை வழங்கிய நீதிபதி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை நியாயமான சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபித்துள்ளதாகக் குறிப்பிட்டார்.
சட்டமா அதிபர் சார்பாக ஆஜரான அரசு வழக்கறிஞர் ஷைனி வீரசூரிய, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர், சட்டத்தை நிலைநிறுத்தும் பொறுப்பில் ஒப்படைக்கப்பட்ட ஒரு காவல்துறை அதிகாரியாக இருந்து, ஒரு குழந்தைக்கு எதிராக இதுபோன்ற குற்றத்தைச் செய்ய தனது அதிகாரப்பூர்வ பதவியை கடுமையாக துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக நீதிமன்றத்தின் கவனத்துக்கு கொண்டுவந்தார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் நடத்தை காவல் துறை அவர் மீது வைத்திருந்த நம்பிக்கையை மீறுவதாகவும், சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகளிடமிருந்து எதிர்பார்க்கப்படும் சமூக நீதியை கடுமையாக மீறுவதாகவும் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டது.
இது ஒரு சாதாரண குற்றம் அல்ல, மாறாக மிகவும் கடுமையான இயல்புடைய குற்றம் என்று நீதிபதி வலியுறுத்தினார், குறிப்பாக சமூகம் இதுபோன்ற குற்றங்களைச் செய்வதற்குப் பதிலாக நீதியைப் பாதுகாக்க காவல் துறையை நம்பியிருப்பதால். இந்தக் குற்றத்தைச் செய்ததன் மூலம், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தையின் நம்பிக்கையை மீறியது மட்டுமல்லாமல், காவல் துறையின் நற்பெயருக்கும் களங்கம் விளைவித்துள்ளார்.
சமூகத்தில் இதுபோன்ற குற்றங்கள் அதிகரித்து வருவதால், 1995 ஆம் ஆண்டு திருத்தம் மூலம் இலங்கையின் தண்டனைச் சட்டத்தில் கடுமையான பாலியல் துஷ்பிரயோகம் என்ற குற்றம் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்று நீதிமன்றம் மேலும் குறிப்பிட்டது. இதுபோன்ற குற்றங்களை விசாரிக்கும் பொறுப்புள்ள ஒரு காவல்துறை அதிகாரியால் இதுபோன்ற கடுமையான குற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது இந்த விஷயத்தை மேலும் தீவிரமாக்கியது.
அதன்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவருக்கு 14 ஆண்டுகள் கடுங்காவல் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. மேலதிகமாக, ரூ. 25,000 அபராதம் விதித்து பாதிக்கப்பட்டவருக்கு இழப்பீடாக 400,000 ரூபாய் வழங்குமாறும் நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.