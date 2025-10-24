2024/25 ஆம் நிதியாண்டில் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு 2,735 மில்லியன் ரூபா நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனமானது, 2023/24 ஆம் நிதியாண்டில் 7,925 மில்லியன் ரூபா இலாபத்தை ஈட்டியுள்ளது.
அதன்படி, 2023/24 ஆம் நிதியாண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் 2024/25 ஆம் நிதியாண்டில் ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு அதிகளவு நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அந்நியச் செலாவணி இலாபம் குறைந்ததே இதற்கு காரணம் என ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
2023/24 ஆம் ஆண்டில் 26,717 மில்லியன் ரூபாவாக இருந்த அந்நியச் செலாவணி இலாபம் 2024/25 ஆம் ஆண்டில் 3,925 மில்லியன் ரூபாவாக குறைவடைந்தது.
டொலர் பெறுமதி அதிகரிக்கும் போது அந்நியச் செலாவணி இலாபம் குறைவடைகிறது. இதனால் இலாபம் நஷ்டமாக மாறுகிறது என ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.