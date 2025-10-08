ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.320,000 ஆக அதிகரிப்பு !

வரலாற்றில் முதல் முறையாக, உலக சந்தையில் ஒரு அவுன்ஸ் தங்கத்தின் விலை இன்று 4,000 டொலரைத் தாண்டியுள்ளது.
அதன்படி, ஒரு அவுன்ஸ் ஸ்பொட் தங்கத்தின் விலை 4,011.18 டொலராக பதிவாகியுள்ளது.
இதற்கிடையில், இலங்கையில் இன்று (08) தங்கத்தின் விலை 6,000 ரூபாய் அதிகரித்துள்ளதை சந்தைத் தரவுகள் காட்டுகின்றன.
அதன்படி, நேற்று ரூ.290,500 ஆக இருந்த 22 கரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.296,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இதற்கிடையில், நேற்று (07) ரூ.314,000 ஆக இருந்த 24 கரட் ஒரு பவுன் தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.320,000 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
உலகின் மிகவும் பிரபலமான கிரிப்டோ பரிமாற்றமான 1 பிட்கொயினின் பெறுமதி முதல் முறையாக $125,000 டொலரைத் தாண்டியது.
தங்கத்தின் விலை தற்போது 1970 காலப்பகுதிக்கு பின்னர் தற்போது மிக வேகமான வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.
இந்த ஆண்டு ஜனவரி 1 முதல் இதுவரையான காலப்பகுதி வரை தங்கத்தின் விலை சுமார் 50% அதிகரித்துள்ளதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பாதுகாப்பான முதலீட்டு கருவியாகக் கருதப்படும் தங்கத்தின் விலை, 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் இருந்து சுமார் 300% அதிகரித்துள்ளது.
அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்பின் வரிப் போருடன் உலகளவில் எழுந்துள்ள பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை இந்த நிலைமையை மேலும் மேம்படுத்தியுள்ளது.
அமெரிக்க திறைசேரி உண்டியலின் எதிர்கால நம்பகத்தன்மை குறித்து மட்டுமல்லாமல், உலகின் இருப்பு நாணயமாக அமெரிக்க டொலர் குறித்தும் முதலீட்டாளர்கள் இப்போது சந்தேகங்களை வெளிப்படுத்தத் தொடங்கியுள்ளனர்.
உக்ரைனில் நடந்த போரும் காசாவில் நடந்த போரும் இந்த புவிசார் அரசியல் வெப்பத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளன என்பது இரகசியமல்ல.
அமெரிக்க டொலருக்கு மாற்றாகக் கருதப்படும் தங்கம் மற்றும் பிட்கோயினின் மதிப்பு உயர வழிவகுத்த மிக உடனடி காரணியாக, செலவு சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்படாமையால் அமெரிக்க அரசாங்க செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்த வழிவகுத்தது, அவ்வாறு இல்லாவிடின் அமெரிக்க அரசாங்க Shutdown என்று அழைக்கப்படுகிறது.