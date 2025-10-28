அம்பிளாந்துறை கலைமகளின் பிரதி அதிபர்; மாமாங்கம் - ஜீவரெத்தினம் 37 வருட ஆசிரியப் பணியில் இருந்து ஓய்வு

மட்டக்களப்பின் கலை, கலாசார, பண்பாட்டு விழுமியங்களைத் தன்னகத்தே கொண்ட மருத நிலம் மகிழ்வு கண்ட அம்பிளாந்துறை மாமாங்கம் - பிள்ளையம்மா ஆகியோரின் புதல்வனான மாமாங்கம் - ஜீவரெத்தினம் இன்று (28.10.2025) அரச பணியில் ஓய்வு பெறுகின்றார்.
இவர் ஆளுமைத் திறன், கருணை, கடமையுணர்வு ஆகியவற்றைத் தன்னகத்தே கொண்டு பின்தங்கிய பாடசாலை மாணவர்களின் கல்வியினை மேம்படுத்தவதில் ஆர்வத்துடன் செயற்பட்டு, மாணவர்கள் எதிர்நோக்கும் சவால்களுக்கு முகங்கொடுத்து கற்றல் - கற்பித்தல் செயற்பாடுகளில் மனப்பூர்வமான பணியில் ஈடுபட்டு இன்று கல்விப் பணியிலிருந்து ஓய்வு பெறுகின்றார்.
மாமாங்கம் - ஜீவரெத்தினம் ஆரம்பக் கல்வியினை அம்பிளாந்துறை கலைமகள் வித்தியாலயத்திலும், இடைநிலை, உயர்நிலைக் கல்வியினை மட்டக்களப்பு சிவாநந்தா வித்தியாலயத்திலும் பூர்த்தி செய்து 1988 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியராகக் கல்விப் பணியில் இணைந்து கொண்டார். தொடர்ந்து தனது ஆசிரியப் பணியில் தேர்ச்சி பெறும் நோக்கில் மட்டக்களப்பு ஆசிரியர் கலாசாலையில் பயின்று விஞ்ஞானப் பாடத்தில் பயிற்றப்பட்ட ஆசிரியரானார். இது மாத்திரமன்றி கலைபட்டதாரியாகவும் கல்வியில் தன்னை வளர்த்துக் கொண்டார்.
விஞ்ஞானப் பாடத்தினை மாணவர்களுக்கு இலகுவாக விளங்கக் கூடிய வகையில் கற்பிப்பதிலும் அது சார்ந்த பரிசோதனைகளை செய்முறை மூலம் செய்து காட்டுவதிலும் அதிக அக்கறையுடன் செயற்பட்டதன் காரணமாக இவரிடம் கற்ற மாணவர்கள் விஞ்ஞானப் பாடத்தில் சிறந்த தேர்ச்சிகளைப் பெற்று உயர்தரத்திற்கு அதிகமான மாணவர்கள் பயில வழிசமைத்தார். அது மாத்திரமன்றி தனது கிராமம் மாத்திரமன்றி அயற்கிராமத்தில் வசிக்கும் மாணவர்களுக்கு இலவசமாக பிரத்தியேக வகுப்புகளை நடாத்தி அதில் அம் மாணவர்களை வெற்றியடையச் செய்தார்.
இன்று இவரின் சேவையைப் பாராட்டி மாணவர் சமூகம் இவருக்கான பாராட்டுகளையும், நன்றியினையும் வழங்கிவருவதுடன் இவரின் சேவைக்காலம் பொற்காலமானதாக காணப்பட்டதாக பாடசாலைச் சமூகத்தினர் குறிப்பிடுகின்றனர்.