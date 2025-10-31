இலங்கையில் வரலாற்றிலேயே அதிக தாதியர்கள் ஆட்சேர்ப்பு – 4,141 பேர் பணியில் இணைப்பு

இந்த ஆண்டு தாதியர் சேவைக்கு 4,141 பேர் ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், இது வரலாற்றில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தாதியர் சேவைக்காக ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்பட்ட நிகழ்வு என சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் கூறுகிறார்.
ஆறு மாத கால ஒருங்கிணைப்பு பயிற்சி பாடநெறிக்காக அறிவியல் துறையில் 700 தாதியர் பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான நியமனக் கடிதங்கள் இன்று வெள்ளிக்கிழமை (31) இலங்கை தேசிய மருத்துவமனையின் வெளிநோயாளர் கேட்போர் கூடத்தில் சுகாதார மற்றும் வெகுஜன ஊடக அமைச்சர் வைத்தியர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தலைமையில் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிகழ்வில் உரையாற்றிய சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சர் டாக்டர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ, சமீப காலங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான தாதியர் சேவையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இந்த ஆண்டு 4,141 தாதிய அதிகாரிகள் மற்றும் தாதியர்கள் சேவையில் சேர்த்துக்கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
எதிர்காலத்தில் மேலும் 2,600 பேர் தாதியர் சேவையில் இணைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும், நாட்டில் தாதியர் சேவையில் தற்போது சுமார் 43,500 பேர் சேவையில் இருப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறினார்.
சுகாதார சேவையின் தரம் மாற்றமடைந்துள்ள ஒரு சகாப்தத்தில் இந்தக் குழு செவிலியர் சேவையில் நுழைவதாக அமைச்சர் கூறினார். 6 மாத பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்த பிறகு, இந்த குழு பொது சேவையில் நிரந்தர நியமனங்களைப் பெறுவதற்கான வாய்ப்பைப் பெறும். தற்போதுள்ள விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின்படி மற்றும் பொது சேவை ஆணையத்தின் ஒப்புதலுடன் சுகாதார சேவையில் ஆட்சேர்ப்பு செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார்.
2027 மற்றும் 2018 ஆம் ஆண்டுகளின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின்படி ஆட்சேர்ப்பு இன்னும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.
தாதியர் சேவையில் கணிசமான எண்ணிக்கையிலான காலியிடங்கள் இருப்பதாகவும், ஆட்சேர்ப்பை மேலும் விரைவுபடுத்த சுகாதார அமைச்சகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். 2025 ஆம் ஆண்டில் 825 செவிலியர் பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கு ஒப்புதல் பெற தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறினார்.
சுகாதார சேவையில் நவீன தொழில்நுட்பம் இணைக்கப்படும் என்றும், ஒவ்வொரு நோயாளிக்கும் ஒரு E-Health சேவை வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் மேலும் கூறினார்.
தேசிய பல்கலைக்கழகங்களில் இருந்து தாதியர் இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பை முடித்த பட்டதாரிகள் இலங்கை தாதியர் சேவை அரசியலமைப்பின்படி ஆறு மாத தாதியர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பயிற்சி பாடநெறிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யப்படுவார்கள், மேலும் இந்த பாடநெறியை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் தாதியர் பட்டதாரிகள் மருத்துவமனைகளில் உள்ள காலியிடங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் தேவைகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு, தரம் III பட்டதாரி தாதியர் அதிகாரிகளாக ஆட்சேர்ப்பு செய்ய முடியும் என்றும் அவர் கூறினார்.
கடைசியாக 2021 ஆம் ஆண்டு இந்த முறையில் செவிலியர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு பயிற்சிக்கு செவிலியர் பட்டதாரிகள் சேர்க்கப்பட்டனர், மேலும் திறைசேரியிடமிருந்து தேவையான ஒப்புதல் பெறப்படாததால் ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை 2021 முதல் 2025 வரை நிறுத்தப்பட்டது. இந்த ஆண்டு (2025) 825 செவிலியர் பட்டதாரிகளை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான ஒப்புதலுடன் 04 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்த ஆட்சேர்ப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
பயிற்சிக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்களை கோருவதற்காக வெளியிடப்பட்ட வர்த்தமானி அறிவிப்பின்படி, நேர்காணல் செய்யப்பட்டு தகுதி பெற்ற 700 பட்டதாரிகளுக்கு இந்த பயிற்சிக்கான நியமனக் கடிதங்கள் வழங்கப்படும்.
இன்று நியமிக்கப்பட்டவர்கள் 2025.11.06 அன்று சம்பந்தப்பட்ட செவிலியர் கல்லூரிக்கு சென்று அவர்களின் நியமனக் கடிதத்தின்படி பதிவு செய்ய வேண்டும்.
அதன் பிறகு அவர்கள் பயிற்சிக்காக நாடு முழுவதும் உள்ள 31 மருத்துவமனைகளுக்கு அனுப்பப்படுவார்கள். பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்த செவிலியர் பட்டதாரிகள் நாடு முழுவதும் உள்ள மருத்துவமனைகளில் உள்ள செவிலியர் காலியிடங்களை நிரப்ப செவிலியர் சேவையில் சேர்க்கப்படுவார்கள்.
சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம் டாக்டர் அசேல குணவர்தன, துணை இயக்குநர் நாயகம் (நிர்வாகம்) II பி. டபிள்யூ. சி. சுமேதா பிரியபாஷினி, மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்) சாமிக கமகே, துணை இயக்குநர் நாயகம் (நிர்வாகம்) ஹர்ஷபிரிய சிசிர குமார மற்றும் சுகாதார அமைச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் நியமனம் பெற்றுக்கொண்டவர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டனர்.