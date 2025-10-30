தேசிய வீரர், இலக்கிய கலாநிதி புலவர்மணி ஏ.பெரியதம்பிப்பிள்ளை அவர்களின் 47 ஆவது சிரார்த்த தின நிகழ்வும் நினைவுப் பேருரையும்.

Thursday, October 30, 2025


(சித்தா)

தேசிய வீரர், இலக்கிய கலாநிதி புலவர்மணி ஏ.பெரியதம்பிப்பிள்ளை அவர்களின் 47 ஆவது சிரார்த்த தின நிகழ்வும் நினைவுப் பேருரையும் எதிர்வரும் 02.11.2025, ஞாயிற்றுக் கிழமை காலை 9.00 மணிக்கு கலாநிதி அ.செல்வேந்திரன் தலைமைiயில் மட்டக்களப்பு, இந்து இளைஞர் மன்றம், 'பவளகாந்தன் மண்டபத்தில்' நடைபெறவுள்ளது.

புpரதம விருந்தினராக மட்டக்களப்பு மாநகர சபை முதல்வர் சிவம் பாக்கியநாதன், கௌரவ விருந்தினராக முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரும், மட்டக்களப்பு இந்து இளைஞர் பேரவைத் தலைவருமான சீ.யோகேஸ்வரன் ஆகியோர் கலந்து கொள்ளும் இந் நிகழ்வில் கிழக்கு பல்கலைக்கழக தமிழ் கற்கைகள் துறையின் பேராசிரியர் சி.சந்திரசேகரம் நினைவுப் பேருரையும் இடம் பெறவுள்ளது. அத்துடன் காலை 8.00 மணிக்கு மட்டக்களப்பு முதலியார் வீதியிலுள்ள புலவர்மணி ஏ.பெரியதம்பிப்பிள்ளை அவர்களின் உருவச் சிலைக்கு மலர்மாலை அணிவிக்கும் நிகழ்வும் இடம்பெறவுள்ளது. 




 

Batticaloa

