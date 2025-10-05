தடுப்புக்காவலில் இருந்த சந்தேகநபர் தகவல்: ரி-56 ரக வெடிமருந்துகள் மீட்பு !

தடுப்புக்காவல் உத்தரவின் கீழ், நாகொடை பொலிஸ் நிலையத்தில், தடுத்து வைக்கப்பட்டு, விசாரிக்கப்பட்ட சந்தேக நபரிடமிருந்து, கிடைத்த தகவலுக்கமைய ரி-56 ரக வெடிமருந்துகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
நாகொடை பொலிஸ் நிலைய அதிகாரிகள் குழுவினால், ஒக்டோபர் மாதம் முதலாம் திகதி, நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ரிவால்வர் ரக துப்பாக்கி மற்றும் 02 கிராம் 700 மில்லிகிராம் ஹெரோயின் போதைப்பொருளுடன் குறித்த நபர் கைது செய்யப்பட்டார்.
ஒக்டோபர் மாதம் 2ஆம் திகதி, பத்தேகம நீதவான் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தியதுடன், தடுப்புக்காவல் உத்தரவின் கீழ் 07 நாட்கள் தடுத்து, விசாரிக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
அதற்கமைய, அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளின் போதே, துங்கந்த பகுதியில் சந்தேக நபரால் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த ரி -56 ரக வெடிமருந்துகள் 4 மற்றும் வெற்று வெடிமருந்து உறைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
சந்தேக நபர் யதலமத்த பகுதியைச் சேர்ந்த 32 வயதுடையவர் என விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது.
அவர் தடுப்புக்காவல் உத்தரவின் பேரில் நாகொட பொலிஸ் நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், மேலதிக விசாரணைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.