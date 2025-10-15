(சித்தா)
வெல்லாவெளியில் கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் 68 ஆவது ஆண்டு நிறைவு விழா இன்று (15.10.2025) வெல்லாவெளி கமநலசேவை நிலையத்தில் கமநல அபிவிருத்தி திணைக்களத்தின் பெரும்பாக உத்தியோகஸ்த்தர் கே.உதயகுமார் தலைமையில் நடைபெற்றது.
இந் நிகழ்வின் விருந்தினர்களாக கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் பிரதி ஆணையாளர் கி.ஜகன்நாத், போரதீவுப்பற்று பிரதேச சபைத் தவிசாளர் விமலநாதன் மதிமேனன், கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் பொறியியலாளர் எம்.திவாஸ்கர் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர். அத்துடன் போரதீவுப்பற்றுப் பிரதேச சபை உறுப்பினர்கள், வெல்லாவெளி கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் உத்தியோகஸ்த்தர்கள், விவசாய அமைப்பின் உறுப்பினர்கள், விவசாயிகள், ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் எனப் பலர் கலந்து கொண்டு விழாவிற்கு மெருகூட்டினர்.
இலங்கை வாழ் கமக்காரர்களது சமூகத்தினதும் மற்றும் சகல கமத்தொழில் காணிகளினதும் நிலைபேறான அபிவிருத்தியை நோக்காகக் கொண்டு கமக்காரர்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தை மேலோங்கச் செய்வதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் செயலாற்றும் அரச நிறுவனமாக கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் செயற்பட்டு வருகின்றது.
இலங்கை விவசாயிகளின் தேவையான வசதிகளை வழங்கும் நோக்கில் அதுவரை நடைமுறையிலிருந்த உணவுத் திணைக்களம் இல்லாதொழிக்கப்பட்டு 1957 ஆம் ஆண்டு ஒக்டோபர் மாதம் 1 ஆம் திகதி கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந் நிறுவனம் மனிதவள அபிவிருத்தி, அபிவிருத்தி, நிறுவன அபிவிருத்தி, கணக்கு, பொறியியல், நீர் முகாமைத்துவம், உள்ளகக் கணக்காய்வு, உற்பத்தித் திறன், சந்தைப்படுத்தல், திட்டமிடல், சட்டம் எனப் பல பிரிவுகளையும் உள்ளடக்கி பல்வேறு தேவைகளை விவசாய சமூகத்திற்கு வழங்குகிறது.
கமநல அபிவிருத்தித் திணைக்களத்தின் கமநல வங்கி விவசாயிகளுக்கு பயிர் செய்வதற்காக பல வழிகளில் கடன் திட்டங்களை வழங்கி வருகின்றது. பல விவசாயிகள் இதன் மூலம் பயன்பெற்று வருகின்றனர். சரியான முறையில் சேமிப்பு, இடர் கடன் பாதுகாப்பு நிதி, தவணை அடிப்படையில் கடன் பெறல், செலுத்துதல் போன்ற நிதி சார்ந்த விடயங்களையும் சிறப்பான முறையில் மேற்கொண்டு வருகின்றது.
இந்த வகையில் இந் நிறுவனத்தின் 68 ஆவது ஆண்டு நிறைவு தினத்தை ஒட்டிய நிகழ்வில் அதிதிகளை வரவேற்றல், மங்கள விளக்கேற்றல், அபிவிருத்தி உத்தியோகஸ்த்தர் நந்தினி முருகேசுவின் இறைவணக்கம், மட்/பட்/காக்காச்சிவட்டை விஸ்ணு வித்தியாலய மாணவர்களின் வரவேற்பு நடனம் என்பன இடம் பெற்றன.
தொடர்ந்து விவசாயத்தில் ஈடுபட்டுழைத்த முதியோர்களையும், விவசாயிகளின் பிள்ளைகளையும் கௌரவிக்கும் விசேட நிகழ்வும் இடம்பெற்றது.