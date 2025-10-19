பெரியகல்லாறு புனித அருளானந்தர் தேவாலயத்தின் 75வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற பக்தி பூர்வமான திருச்சொரூப பவனி.

on Sunday, October 19, 2025
(ரவிப்ரியா )

பெரியகல்லாறில் தொன்மையும் வரலாற்றுச் சிறப்பையும் கத்தோலிக்க மக்களின் விசுவாசத்திற்குமுரிய .புனித அருளானந்தர் ஆலயத்தின் 75வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு கடந்த பல நாட்களாக தினமும் பெருமளவான பக்தர்கள் சகிதம் வெவ்வேறு குருமார்களால் விசேட பூஜைகள் ஒப்புக்கொடுக்கபட்டு வந்தது.

இதன் தொடர்ச்சியாக இறுதிநாளான நேற்று சனி இரவு மழையும் ஒதுங்கி வழிவிட பங்குத் தந்தை அன்ரன் ரெறனஸ் றாகல் அடிகளாரின் தலைமையில் திருச்சொரூபம் ஆலயத்திலிருந்து உரிய முறைப்படி பக்தர்கள் புடைசூழ வெளியே எடுத்து வரப்பட்டு திருச்சொரூப பவனி நடைபெற்றது.













Batticaloa Periyakallar பெரியகல்லாறு

