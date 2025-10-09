உலக அஞ்சல் தினம் இன்று !

ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 9ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் “உலக அஞ்சல் தினம்” (World Post Day) ஆகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாள், 1874 ஆம் ஆண்டு ஸ்விட்சர்லாந்தின் பெர்ன் நகரில் அமைக்கப்பட்ட உலக அஞ்சல் ஒன்றியத்தின் (Universal Postal Union - UPU) நினைவாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. இதன் மூலம் உலக நாடுகள் அனைத்தும் அஞ்சல் சேவையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகின்றன.
இலங்கையிலும் உலக அஞ்சல் தினம் மிகுந்த முக்கியத்துவத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது. இலங்கை அஞ்சல் துறை (Sri Lanka Post) 200 ஆண்டுகளுக்கு மேலான வரலாற்றைக் கொண்டது. இது நாட்டின் பழமையான அரசாங்க துறைகளில் ஒன்றாகும். தகவல் தொடர்பு துறையில் அஞ்சல் துறையின் பங்கு மறக்க முடியாததாகும். கடிதங்கள், பார்சல்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் பொருட்களை மக்கள் மத்தியில் பாதுகாப்பாகவும் நம்பகமாகவும் கொண்டு சேர்ப்பதில் இது முக்கிய பங்காற்றுகிறது.
இன்றைய டிஜிட்டல் காலத்திலும், இலங்கையில் அஞ்சல் துறை தன்னை நவீனமாக மாற்றிக் கொண்டு வருகிறது. ஸ்பீட் போஸ்ட், மனி ஆர்டர், மின்னஞ்சல் சேவை, ஆன்லைன் பார்சல் கண்காணிப்பு போன்ற பல புதிய சேவைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் நகரப் பகுதிகளிலிருந்து கிராமப்புற மக்களுக்கும் வேகமாக தகவல்கள் சென்றடைகின்றன.
உலக அஞ்சல் தினத்தை முன்னிட்டு, இலங்கை அஞ்சல் துறையின் பல பிரிவுகளில் சிறப்பு தபால் முத்திரைகள் வெளியிடப்படுகின்றன, அஞ்சல் நிலையங்களில் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. இது மாணவர்கள், பொதுமக்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுக்கு அஞ்சல் துறையின் பணிகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறது.
மொத்தத்தில், உலக அஞ்சல் தினம் நம்மை தகவல் பரிமாற்றத்தின் பாரம்பரியத்தை நினைவூட்டும் நாள் ஆகும். தொழில்நுட்பம் வளர்ந்தாலும், அஞ்சல் துறையின் பங்கு என்றும் நிலைத்திருக்கும். எனவே, இன்றைய நாள் அஞ்சல் பணியாளர்களின் அர்ப்பணிப்பு சேவையைப் போற்றும் நாளாக நாம் கொண்டாட வேண்டும்.