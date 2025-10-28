வெல்லம்பிட்டிய பகுதியில் வீடொன்றின் முன்பாக கைக்குண்டு மீட்பு !

வெல்லம்பிட்டிய எல்பா தொடர்மாடிக் குடியிருப்பு பகுதியில் அமைந்துள்ள வீடொன்றின் முன்பாகவுள்ள வீதியிலிருந்து கைக்குண்டு ஒன்று பொலிஸாரால் மீட்கப்பட்டுள்ளது.
துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது மர்மமான பொருள் ஒன்று தென்பட்ட நிலையில் அது குறித்து பொலிஸாருக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட டொனல் பெரேரா மாவத்தையில் எல்பா தொடர்மாடிக் குடியிருப்பு பகுதியில் உள்ள வீடொன்றின் முன்பாக ஞாயிற்றுக்கிழமை (26) இரவு கைக்குண்டொன்று பொலிஸாரால் மீட்கப்பட்டிருந்தது. வீட்டின் முன்பாக உள்ள வீதியில் துப்புரவு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போது மர்மமான பொருள் ஒன்று கிடைப்பதை அவதானித்த குறித்த வீட்டின் உரிமையாளர் அது தொடர்பில் பொலிஸாருக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளார்.
இந்நிலையில் பொலிஸார் அவ்விடத்திற்கு வந்து கைக்குண்டை மீட்டுள்ளனர். அக்கைக்குண்டு வெடிக்கும் நிலையில் இல்லை என கண்டறியப்பட்டுள்ளதுடன், அப்பகுதிக்கு எவ்வாறு வந்திருக்கலாம் என்பது தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளனர். அத்தோடு வெடிகுண்டு செயலிழப்பு பிரிவினரின் உதவியுடன் அக்கைகுண்டு பாதுகாப்பான முறையில் செயலிழக்கப்பட்டு மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸாரிடம் கையளிக்கப்பட்டது.