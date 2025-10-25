சர்வதேச பாராளுமன்ற ஒன்றியத்தின் கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்ற இலங்கை பாராளுமன்றக் குழு

சுவிட்சர்லாந்தில் கடந்த 19ஆம் திகதி முதல் 23ஆம் திகதி வரை நடைபெற்ற 151ஆவது சர்வதேச பாராளுமன்ற ஒன்றியத்தின் கூட்டத்தொடரில், பொது மக்கள் பாதுகாப்பு மற்றும் பாராளுமன்ற விவகார பிரதி அமைச்சர் சுனில் வட்டகல தலைமையில் இலங்கை பாராளுமன்றக் குழு ஒன்று கலந்துகொண்டது.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான ஓஷானி உமங்கா, சாந்தா பத்மகுமார, மொஹமட் பைசல், ஹேஷா விதானகே மற்றும் பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் குஷானி ரோஹணதீர ஆகியோரும் இந்தக் குழுவில் இடம்பெற்றிருந்தனர். இந்தக் கூட்டத்தொடர் 'மனிதாபிமான நெறிமுறைகளை நிலைநிறுத்துதல் மற்றும் நெருக்கடி காலங்களில் மனிதாபிமான நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளித்தல்' என்ற கருப்பொருளின் கீழ் நடைபெற்றது.
தொடர்ந்து வரும் உலகளாவிய மனிதாபிமான சவால்களின் பின்னணியில், சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டத்தைப் பாதுகாப்பதில், பலதரப்பு உறுதிப்பாடுகளை வலுப்படுத்துவதில், மற்றும் மோதல் மற்றும் நெருக்கடி காலங்களில் பயனுள்ள மனிதாபிமானப் பதில்களை உறுதி செய்வதில் பாராளுமன்றங்களின் பங்கு குறித்து விவாதிக்க உலகம் முழுவதிலும் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான சட்டமியற்றுபவர்களை இந்தக் கூட்டத்தொடர் ஒன்றிணைத்தது.
இந்த மாநாட்டில் இலங்கை சார்பில் உரையாற்றிய பிரதி அமைச்சர் சுனில் வட்டகல, மனிதாபிமானப் பதிலளிப்பு மற்றும் நெருக்கடி மேலாண்மையில் இலங்கையின் அனுபவத்தை எடுத்துரைத்தார். 2004 சுனாமியை ஒரு வரையறுக்கும் தருணமாகக் குறிப்பிட்டு, தயார்நிலை, ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மனிதாபிமான நெறிமுறைகளுக்கு இணங்குவதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் வலியுறுத்தினார். இது இலங்கையின் மீள்திறனையும், உள்ளூர் மற்றும் சர்வதேச மனிதாபிமான ஒத்துழைப்பின் இன்றியமையாத பங்கையும் அடிக்கோடிட்டுக் காட்டியது.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் மொஹமட் பைசல் 'காலநிலை மற்றும் தூய்மையான காற்றுக்காக மீத்தேனைக் குறைத்தல்: அதற்கு உரிய கவனம் கிடைக்கிறதா?' என்ற தலைப்பிலான செயலமர்வில் கலந்துகொண்டார். தனது கருத்துக்களில், அவர் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான இலங்கையின் வலுவான உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் வலியுறுத்தினார். கார்பன் நிகர பூஜ்ஜியம் 2050 வரைபடம் மற்றும் மூலோபாயத் திட்டம், தூய்மை இலங்கை திட்டம் மற்றும் 2050க்குள் கார்பன் நடுநிலைமையை அடைவதற்கான நாட்டின் உறுதிமொழி போன்ற தேசிய முயற்சிகளை அவர் சுட்டிக்காட்டினார். இலங்கையின் சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகள் நிலையான அபிவிருத்தி மற்றும் எதிர்கால சந்ததியினருக்கான பொறுப்பு பற்றிய நாட்டின் பார்வையைப் பிரதிபலிக்கின்றன என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஓஷானி உமங்கா பெண் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மன்றத்தில் கலந்துகொண்டார். அங்கு அவர் 'பாராளுமன்றங்கள் மற்றும் பாலின சமத்துவம்: சாதனைகள் மற்றும் முன்னோக்கிய பாதை' என்ற அமர்வில் உரையாற்றினார். பாலின சமத்துவம், பெண்கள் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் உள்ளடக்கமான நிர்வாகத்தை மேம்படுத்துவதில் இலங்கையின் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றத்தை அவர் கோடிட்டுக் காட்டினார்.
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் சாந்தா பத்மகுமார மற்றும் ஹேஷா விதானகே ஆகியோர் கூட்டத்தொடரின் போது நடைபெற்ற நிரந்தரக் குழுக்கள், கருப்பொருள் குழுக்கள் மற்றும் செயலமர்வுகளின் விவாதங்களுக்கு தீவிரமாகப் பங்களித்தனர். உணவுப் பாதுகாப்பு, புலம்பெயர்வு, காலநிலை நடவடிக்கை மற்றும் பாராளுமன்ற மேற்பார்வை உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் குறித்த இலங்கையின் நிலைப்பாடுகளை அவர்கள் பகிர்ந்து கொண்டனர். பாராளுமன்ற செயலாளர் நாயகம் குஷானி ரோஹணதீர, இந்தக் கூட்டத்தொடருடன் இணைந்து நடைபெற்ற பாராளுமன்ற செயலாளர்கள் நாயகம் சங்கத்தின் அமர்வுகளிலும் மற்றும் அது தொடர்பான மற்ற கூட்டங்களிலும் கலந்துகொண்டார்.
இந்த நிகழ்வின் ஒரு பகுதியாக, இலங்கை தூதுக்குழு, நேபாள தேசிய சபையின் தலைவர் சுவ. நாராயண் பிரசாத் தஹால் தலைமையிலான நேபாள தூதுக்குழுவுடன் இருதரப்பு சந்திப்பை நடத்தியது. பாராளுமன்றப் பரிமாற்றம், கல்வி, சுற்றுலா மற்றும் கலாச்சார உறவுகள் போன்ற துறைகளில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒத்துழைப்பை வலுப்படுத்துவது குறித்து இந்த விவாதங்கள் கவனம் செலுத்தின.
இந்தத் தூதுக்குழு பெலாரஸ் குடியரசின் தேசிய சபை, குடியரசு மன்றத்தின் சர்வதேச விவகாரங்கள் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்புக்கான நிலைக்குழுவின் தலைவர் செர்ஜி அலெய்னிக்கையும் சந்தித்தது. இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவது குறித்து, குறிப்பாக கல்வித் துறையில், மருத்துவம், தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் பொறியியல் படிப்புகளுக்காக இலங்கை மாணவர்களுக்கு புலமைப்பரிசில் வாய்ப்புகளில் முக்கியத்துவம் அளித்து விவாதங்கள் மையப்படுத்தப்பட்டன.
இரு தரப்பினரும் பாராளுமன்றங்களுக்கிடையேயான ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துதல், உயர்மட்டப் பரிமாற்றங்களை எளிதாக்குதல் மற்றும் இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான வர்த்தக உறவுகளை விரிவுபடுத்துதல் குறித்தும் கருத்துக்களைப் பரிமாறிக் கொண்டனர்.