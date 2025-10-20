அனைவருக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள்
உலகம் முழுவதும் வாழும் இந்துக்களால் இன்றைய தினம் ( ஒக்டோபர் 20, திங்கட்கிழமை) தீபாவளி திருநாள் உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்படுகிறது.
வீடுகளிலும் நிறுவனங்களிலும் தீபங்களை ஏற்றி, தீப ஒளி போன்று வாழ்க்கை பிரகாசிக்க வேண்டும் என்று இறைவனை வணங்கி தீபத் திருநாள் பண்டிகையை அனுஷ்டிக்கின்றனர்.
உலகில் தீமைகளை செய்துவந்த நரகாசூரன் என்கிற அசுரன் இந்நாளில் தான் வதம் செய்யப்பட்டான் என இந்துக்கள் நம்புகின்றனர்.
இத்தத்துவத்தின் பிரகாரம், உலகில் அதர்மம் அழிந்து நீதியும் தர்மமும் உலக சமாதானமும் பிறக்க இறைவனை பிரார்த்திப்போம்
தீபங்கள் ஒளிரட்டும்... வாழ்வு மலரட்டும்...!