அடிப்படை கற்கை நெறியை பூர்த்தி செய்தவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி வைப்பு

on Sunday, October 26, 2025
No comments

 இந்து சமய கலாசார அலுவல்கள் திணைக்களத்தின் எற்பாட்டில் 

மட்டக்களப்பு மாவட்ட செயலகமும் நாவற்குடா இந்து கலாசார கிழக்கு 

பிராந்திய அலுவலகமும் இணைந்து நடாத்திய

அடிப்படை கற்கை நெறி சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வு நாவற்குடா இந்து கலாசார கிழக்கு பிராந்திய அலுவலகத்தில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை இடம்பெற்றது.

 

இதன்போது, யோகாசனம், வயலின் இசை, பன்னிசை, பரதநாட்டியம் போன்ற துறைகளில் ஆறு மாதகால அடிப்படை கற்கை நெறிகளை பூர்த்தி செய்த 120மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கி வைக்கப்பட்டன.


உதவி மாவட்ட செயலாளர் கு. பிரணவன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் 

சுவாமி நிர்லமாதவானந்தா மகராஜ், மாவட்ட செயலாளரும் அரசாங்க அதிபருமாகிய 

ஜே. எஸ்.அருள்ராஜ், மண்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர் திருமதி சிவப்பிரியா வில்வரெட்ணம் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். 












You may like these posts