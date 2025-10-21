‘சுவ செரிய’ அம்பியூலன்ஸ், இலக்கம் மாற்றம் செய்யப்படாது !

1990 ‘சுவ செரிய’ அவசர மருத்துவ வாகன சேவையில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என சுகாதார அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
இன்று (21) பாராளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய அமைச்சர், 1990 என்ற இலக்கத்தை அல்லது ‘சுவ செரிய’ எனும் பெயரையோ மாற்ற எவ்வித தீர்மானமும் எடுக்கப்படவில்லை எனக் குறிப்பிட்டார்.
அத்துடன் தற்போது பயன்படுத்தப்படும் அவசர மருத்துவ அம்பியூலன்ஸ் வாகனங்களின் நிறத்தை மாற்ற எவ்வித தீர்மானம் எடுக்கப்படவில்லை எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
அத்துடன், ‘சுவ செரிய’ மருத்துவ வாகனங்களை 500 ஆக உயர்த்த நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாக சுகாதார மற்றும் ஊடக அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ பாராளுமன்றத்தில் மேலும் தெரிவித்தார்.
அவர் இங்கு தெரிவிக்கையில், உலகின் நவீன தொழில்நுட்பங்களை இணைத்து இச்சேவையை மேம்படுத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும், இவ்வருடம் மட்டும் இந்த சேவைக்காக ரூ. 5,000 மில்லியன் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
அதற்கமைய, இந்தியாவுடன் நடத்தப்படும் கலந்துரையாடலின் மூலம் மேலும் 100 அம்பியூலன்ஸ் வாகனங்களை பெற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியின் உதவியின் கீழ் 20 அம்பியூலன்ஸ்களையும், கடன் உதவியின் கீழ் மேலும் 25 அம்பியூலன்ஸ்களையும் நன்கொடையாக பெறவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.