சட்டரீதியிலான ஆட்சியை பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஒருபோதும் திரும்பப் பெறப்படாது - ஜனாதிபதி !

on Friday, October 03, 2025
சட்டரீதியிலான ஆட்சியை பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் ஒருபோதும் திரும்பப் பெறப்படாது என ஜனாதிபதி அநுரகுமார திசாநாயக்க உறுதியளித்தார்.

சியாம் மகா நிக்காயவின் அஸ்கிரி பீடத்தின் புதிய அனுநாயக்கராக நியமிக்கப்பட்ட வணக்கத்திற்குரிய நாரம்பனாவே ஆனந்த தேரருக்கு சன்னஸ் பத்திரம் வழங்கும் விழாவில் உரையாற்றும்போது ஜனாதிபதி இவ்வாறு கூறினார்.

சமூகத்திற்கு புதிய மதிப்பு அமைப்பு தேவை எனவும், செல்வமும் பதவியும் தற்போதைய சமூகத்தில் உயர்வு மற்றும் தாழ்வின் அளவீடாக மாறிவிட்டன எனவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

"ஒருபுறம், அரசியலமைப்பால் நிறுவப்பட்ட அரசாங்கம் உள்ளது. மறுபுறம், மிகவும் சக்திவாய்ந்ததாக இல்லாவிட்டாலும், நம் நாட்டில் ஒரு மேலோட்டமான கருப்பு ஆட்சி உள்ளது. இது அரசாங்கத்தின் அனைத்து கூறுகளையும் கொண்டுள்ளது. சட்டப்பூர்வ பொலிஸ் உள்ளது. அதேபோல், கருப்பு ஆட்சிக்கும் ஒரு பொலிஸ்படை உள்ளது. நாம் இப்போது இரட்டை ஆட்சியில் உள்ளோம். ஒன்று மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசாங்கம். மற்றொன்று ஆயுதப்படைகளால் உருவாக்கப்பட்ட கருப்பு ஆட்சி. நாம் ஒரு முடிவு எடுக்க வேண்டும். மரியாதைக்குரியவர்களே, கருப்பு ஆட்சி இருக்கும்போது நம் ஆட்சியைத் தொடரலாமா? அல்லது அரசியலமைப்பு ஆட்சியைக் கைவிட்டு கருப்பு ஆட்சிக்குச் செல்ல வேண்டுமா? அல்லது சட்ட ஆட்சியைப் பாதுகாக்க கருப்பு ஆட்சியை முடிவுக்குக் கொண்டுவர வேண்டுமா? எமது அரசாங்கம் மூன்றாவது பாதையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளது. அதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை ஒருபோதும் திரும்பப் பெறமாட்டோம் என மரியாதைக்குரியவர்களிடம் உறுதியளிக்கிறேன்."

