எம்.பி.க்களுக்கு பாராளுமன்றத்தால் வழங்கப்படும் எரிபொருள் கொடுப்பனவை நிறுத்துமாறு கோரிக்கை

பிரதமர் கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய உட்பட 48 எம்.பி.க்கள், பாராளுமன்றத்தால் வழங்கப்படும் எரிபொருள் கொடுப்பனவை நிறுத்துமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அதன்படி, அவர்களில் 13 பேர் இந்த ஆண்டு மார்ச் (2025) முதல், 16 பேர் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்தும், மீதமுள்ளவர்கள் மே, ஜூன், ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களிலிருந்தும் எரிபொருள் கொடுப்பனவை நிறுத்துமாறு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
அமைச்சர்கள் ராமலிங்கம் சந்திரசேகர், வசந்த சமரசிங்க, அனில் ஜெயந்த, தம்மிக்க படபெந்தி, நாமல் கருணாரத்ன மற்றும் உபாலி சமரசிங்க ஆகியோர் கடந்த செப்டம்பர் மாதத்திலிருந்து எரிபொருள் கொடுப்பனவு தேவையில்லை என்று பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையில், எம்.பி.க்களுக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் அவர்களின் எழுத்துப்பூர்வ கோரிக்கைகளின்படி அவர்களின் பெயரில் உள்ள வங்கிக் கணக்குகளில் வரவு வைக்கப்படும் என்று பாராளுமன்றம் கூறுகிறது.
இந்தத் தகவலை, தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் கோரப்பட்ட தகவல் கோரிக்கைக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக, பாராளுமன்றத்தின் சார்பாக, பாராளுமன்றத்தின் உதவிச் செயலாளர் நாயகமும் தகவல் அதிகாரியுமான ஹன்சா அபேரத்ன வழங்கினார்.
அதன்படி, ஒரு எம்.பி.யின் மாதாந்திர கொடுப்பனவு ரூ. 54,285 ஆகும். மேலும், அவர்களுக்கு மாதாந்திர பொழுதுபோக்கு கொடுப்பனவாக ரூ.1,000, தொலைபேசி கொடுப்பனவாக ரூ.50,000, போக்குவரத்து கொடுப்பனவாக ரூ.15,000, அலுவலக கொடுப்பனவாக ரூ.100,000, கூட்டங்கள் மற்றும் குழு வருகை கொடுப்பனவாக தலா ரூ.2,500 வழங்கப்படுகிறது.
மேலும், எம்.பி.க்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மாவட்டத்திற்கும் பாராளுமன்றத்திற்கும் இடையிலான தூரத்தின் அடிப்படையில் எரிபொருள் கொடுப்பனவு வழங்கப்படுகிறது. தேசியப் பட்டியல் எம்.பி.க்களுக்கு மாதத்திற்கு 419.76 லீட்டர் டீசல் வழங்கப்படுகிறது.