முன்பள்ளி பாடசாலைகளுக்கும் பொதுவான கல்வித் திட்டம் !

புதிய கல்வி மறுசீரமைப்பு திட்டத்தின் கீழ், மாகாண சபைகளின் கீழ் உள்ள முன்பள்ளி பாடசாலைகளுக்கும் பொதுவான பாடத்திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படவுள்ளது.இது குறித்து விளக்கமளிக்கும் கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்யுமாறு பிரதமரும், கல்வி அமைச்சருமான கலாநிதி ஹரிணி அமரசூரிய கல்வி அமைச்சின் செயலாளருக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.
கல்வி அமைச்சின் கல்வி மறுசீரமைப்பு குழுக்கூட்டம் பிரதமர் தலைமையில் பாராளுமன்ற கட்டிடத்தில் நடைபெற்றது. இதன்போது பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எம்.எஸ். உதுமாலெப்பை விடுத்த கோரிக்கைக்கு அமைய, பிரதமர் இந்த அறிவுறுத்தலை கல்வி அமைச்சு செயலாளருக்கு வழங்கியுள்ளார்.இக்கூட்டத்தில்உரையாற்றிய எம்.எஸ். உதுமாலெப்பை எம்.பி; நாட்டில் கல்வி மறுசீரமைப்பு திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டுவரும் இக்காலகட்டத்தில் பிள்ளைகளின் ஆரம்பக்கல்விக்கு அத்திவாரமாக அமையும் முன்பள்ளி பாடசாலை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி பட்டறைகள் நடாத்தப்பட வேண்டும்.மாகாண சபைகளின் கீழ் வரும் முன்பள்ளி பாடசாலைகளுக்கு தேசிய மட்டத்திலா பொதுவான பாடத்திட்டம் உருவாக்கப்படுவது அவசியம்.
முன்பள்ளி பாடசாலைகளின் அதிகாரங்கள் மாகாண சபைகளுக்கு வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் மத்திய அரசாங்கமும் முன்பள்ளி கல்வி துறை குறித்தும் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.இதனைக் கருத்திற்கொண்டே இவ்வாறான கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்யுமாறு பிரதமர் பணிப்புரை விடுத்துள்ளார்.இந்நிலையில் முன்பள்ளி பாடசாலைகளுக்கான பொதுவான பாடவிதானம் தொடர்பாகவும், கல்வி மறுசீரமைப்பு தொடர்பாகவும் விளக்கமளிக்கும், விசேட கூட்டம் விரைவில் இடம்பெற ஏற்பாடாகி உள்ளது.