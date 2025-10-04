சாரதி அனுமதி பத்திரங்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்தை நீடிக்க திட்டம் !

சாரதி அனுமதி பத்திரங்கள் செல்லுபடியாகும் காலத்தை 8 ஆண்டுகளில் இருந்து அதிகரிக்க போக்குவரத்து அமைச்சு தீர்மானித்துள்ளத. இந்த விடயத்தை ஆய்வு செய்து பொருத்தமான திட்டத்தை முன்வைக்க தொழில்நுட்ப மதிப்பீட்டுக் குழுவொன்றும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.
சாரதி அனுமதி பத்திரங்களைப் பெறும்போது விண்ணப்பதாரர்களின் வயது மற்றும் உடல் தகுதியைக் கருத்தில் கொண்டு, சாரதி அனுமதி பத்திரங்களின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை 8 ஆண்டுகளுக்கு மேல் அதிகரிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக போக்குவரத்து அமைச்சு மேலும் தெரிவித்துள்ளது.
நடுத்தர வயது மற்றும் 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட ஓட்டுநர் உரிமங்களுக்கான புதிய விண்ணப்பதாரர்கள் மற்றும் சாரதி அனுமதி பத்திரங்களை புதுப்பிக்க வரும் விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஏற்ற காலத்திற்கு செல்லுபடியாகும் காலத்தை அதிகரிக்கவும் யோசனை முன்வைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும், இது ஒரு முடிவு அல்ல, ஒரு திட்டம் மட்டுமே என்று போக்குவரத்து அமைச்சர் பிமல் ரத்நாயக்க தெரிவித்துள்ளார். அத்தகைய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டாலும், அது கனரக வாகன சாரதிகளுக்கு பொருந்தாது. கனரக வாகன சாரதிகள் ஒவ்வொரு 3 வருடங்களுக்கும் தங்கள் சாரதி அனுமதி பத்திரங்களை புதுப்பிக்க வேண்டும் என அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும் ஓட்டுநர் உரிமங்களைப் பெறுவதற்கு அவசியமான தேசிய போக்குவரத்து மருத்துவ உடற்தகுதி சான்றிதழ் அச்சிடுவதை நிறுத்துவது குறித்து கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. உடற்தகுதி சான்றிதழை டிஜிட்டல் அமைப்பு மூலம் மோட்டார் வாகன திணைக்களத்திற்கு அனுப்பும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
உடற்தகுதி சான்றிதழை அச்சிடுவதற்கு அரசாங்கம் ஆண்டுக்கு 50 மில்லியன் ரூபாய் செலவிடுவதாகவும், எனவே இந்த செலவைக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அதனை டிஜிட்டல் மயப்படுத்துவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.