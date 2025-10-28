சிங்கப்பூர் நிறுவனத்திடம் இருந்து டீசல் பெற தீர்மானம் !

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தால் 2025.11.15 முதல் 2026.06.14 வரையான காலப்பகுதியில் டீசல் (0.05% MS) 1,400,000 10+- 5% (05 கப்பல்கள்) பெறுகைக்கு நீண்டகால ஒப்பந்தமொன்றை வழங்குவதற்காக கூட்டுத்தாபனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள விநியோகத்தர்களிடம் விலைமுறிகள் கோரப்பட்டுள்ளன.
அதற்காக 7 விலைமனுதாரர்கள் விலைமனுக்களைச் சமர்ப்பித்துள்ளனர்.
உயர் மட்ட நிரந்தரப் பெறுகைக் குழுவின் விதந்துரைக்கமைய குறித்த பெறுகையை சிங்கப்பூரின் M/s Trafigura Pte.Ltd இற்கு வழங்குவதற்காக வலுசக்தி அமைச்சர் சமர்ப்பித்துள்ள யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது.