ஐஸ் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட தம்பதி கைது !

ஐஸ் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட தம்பதி ஒன்று வெல்லவாய பொலிஸாரால் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.
வெல்லவாய பொலிஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பில் சந்தேக நபர்களான தம்பதி மொனராகலை - வெல்லவாய பிரதேசத்தில் வைத்து கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைதுசெய்யப்பட்ட தம்பதி கொழும்பிலிருந்து வெல்லவாய பிரதேசத்திற்கு ஐஸ் போதைப்பொருளை கொண்டு வந்து விற்பனை செய்து வருவதாக பொலிஸ் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
இந்த தம்பதியை தவிர மேலும் 5 பேர் 23 கிராம் ஐஸ் போதைப்பொருளுடன் கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளனர்.
கைதுசெய்யப்பட்டவர்கள் கொழும்பு, கடுவலை, ஹோகந்தர, வெல்லவாய மற்றும் எத்திலிவெவ ஆகிய பிரதேசங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை வெல்லவாய பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.