வெல்லாவெளியில் ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் அறநெறிப் பாடசாலை மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

இடைநிறுத்தப்பட்டிருந்த வெல்லாவெளி ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் அறநெறிப் பாடசாலை இன்று (26.10.2025) மீண்டும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. மேற்படி நிகழ்வானது ஓய்வு நிலை முகாமைத்துவ உதவியாளர் முத்துலிங்கம் பேரின்பராசா தலைமையில் வெல்லாவெளி ஸ்ரீ முத்துமாரியம்மன் ஆலய அன்னதான மண்டபத்தில் இடம்பெற்றது. இந் நிகழ்வில் ஆலய அர்ச்சகர், ஆலயத் தலைவர் மற்றும் உறுப்பினர்கள், நலன் விரும்பிகள், அறநெறிப் பாடசாலை ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள் எனப் பலர் கலந்து கொண்டனர்.
. .
அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை - 7 நாட்கள்
LATEST NEWS
10/recent/recentPost
குற்றம் - CRIME NEWS
6/crime/block_4