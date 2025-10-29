யோஷித ராஜபக்ஷ, டெய்சி பாட்டிக்கு எதிரான வழக்கு மீதான விசாரணை ஒத்திவைப்பு !

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் யோஷித ராஜபக்ஷ மற்றும் அவரது பாட்டியான டெய்சி பொரெஸ்ட் ஆகியோருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு மீதான விசாரணையை ஒத்திவைத்து கொழும்பு உயர்நீதிமன்றம் இன்று புதன்கிழமை (29) உத்தரவிட்டுள்ளது.
2009 ஆம் ஆண்டு மார்ச் 31 ஆம் திகதி முதல் 2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 12 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதிக்குள் சுமார் 59 ரூபாய் பணத்தை மூன்று வங்கி கணக்குகளில் வைப்புச் செய்துள்ளமை தொடர்பில் யோஷித ராஜபக்ஷ மற்றும் அவரது பாட்டியான டெய்சி பொரெஸ்ட் ஆகியோருக்கு எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கு இன்று புதன்கிழமை அழைக்கப்பட்டபோது, பிரதிவாதிகளாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள யோஷித ராஜபக்ஷ மற்றும் டெய்சி பாட்டி ஆகியோர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜரானார்கள்.
இதன்போது நீதிமன்றில் ஆஜரான ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி சம்பத் மெண்டிஸ், இந்த வழக்கு தொடர்பில் பிரதிவாதிகளால் கோரப்பட்ட ஆவணங்கள் எதிர்வரும் காலங்களில் ஒப்படைக்கப்படும் என நீதிமன்றில் தெரிவித்தார்.
இதனை கருத்தில் கொண்ட நீதவான், இந்த வழக்கு டிசம்பர் 10 ஆம் திகதி மீண்டும் அழைக்கப்படும் என உத்தரவிட்டுள்ளார்.