அடையாளம் தெரியாத நபரால் வீட்டொன்றின் மீது துப்பாக்கி சூடு !

எல்பிட்டிய, ஓமத்த பகுதியில் உள்ள வீட்டொன்றின் மீது நேற்று சனிக்கிழமை (04) இரவு மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் எவ்வித உயிரிழப்போ, எவருக்கும் காயமோ ஏற்படவில்ல என பொலிஸார் மேலும் தெரிவித்தனர்.
இருப்பினும், வீட்டின் ஜன்னல் ஒன்று சேதமடைந்துள்ளது.
துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கான காரணம் இன்னும் வெளியாகவில்லை, அதே நேரத்தில் இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் போதைப்பொருள் தொடர்பான நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் பொலிஸாருக்கு தகவல் வழங்கியதற்கு பழிவாங்கும் விதமாக நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என பொலிஸார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
சம்பவம் தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை எல்பிட்டிய பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.