விளையாட்டு துப்பாக்கியுடன் நீதிமன்றத்துக்குள் சென்ற பெண் கைது !

on Tuesday, October 28, 2025
அவிசாவளை நீதவான் நீதிமன்றத்துக்குள் விளையாட்டு துப்பாக்கியுடன் சென்ற பெண் ஒருவர் நேற்று திங்கட்கிழமை (27) கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளதாக அவிசாவளை பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

குறித்த பெண், அவிசாவளை நீதவான் நீதிமன்றில் இடம்பெறும் வழக்கு விசாரணை ஒன்றுக்காக சென்றிருந்த போது நீதிமன்ற பொலிஸாரால் சோதனைக்குட்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

இதன்போது குறித்த பெண்ணின் பையிலிருந்து விளையாட்டு துப்பாக்கி ஒன்று பொலிஸாரால் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.

இதனையடுத்து சந்தேக நபரான பெண் கைதுசெய்யப்பட்டு அவிசாவளை பொலிஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார்.

விளையாட்டு துப்பாக்கியுடன் நீதிமன்றத்துக்குள் சென்றமைக்கான காரணம் என்ன என்பது தொடர்பில் பொலிஸார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பில் அவிசாவளை பொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

