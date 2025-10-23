இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு அதிகாரியென நாடகமாடிய சந்தேகநபர் கைது
இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் அதிகாரியென தன்னை அடையாளப்படுத்திக், அரச உத்தியோகத்தர்களின் கடமைக்கு அழுத்தம் கொடுத்துவந்த தனியார் நிறுவனம் ஒன்றின் தொழில்நுட்ப முகாமைத்துவ உத்தியோகத்தர் ஒருவர் இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவினரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
சந்தேகநபர் இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு அதிகாரிகளுக்கு மாத்திரம் வழங்கப்படும் விசேட அடையாள அட்டையை போன்று போலி அடையாள அட்டையை தயாரித்து இவ்வாறான செயற்பாடுகளில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.
பொலன்னறுவயில் உள்ள தனியார் அரசி நிறுவனமொன்றின் முன்பாக வைத்து புதன்கிழமை காலை 7.21 மணியளவில், இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவின் அதிகாரியென தன்னை அடையாளப்படுத்திக், அரச ஊழியர்களின் கடமைக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வந்த நபர் ஒருவர் இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு அதிகாரிகளால் கைது செய்யப்பட்டார். இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலுக்கமைய விசேட சுற்றிவளைப்பு நடவடிக்கை ஒன்றை முன்னெடுத்து மேற்படி சந்தேகநபரை கைது செய்திருந்தனர்.
இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு அதிகாரிகளுக்கு மாத்திரம் வழங்கப்படும் விசேட அடையாள அட்டையை போன்று போலி அடையாள அட்டையை தயாரித்து, அரச உத்யோகத்தர்களில் உத்தியோகப்பூர்வ அலுவலகங்களில் கடமைகளுக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வந்துள்ளதாக சந்தேக நபருக்கு எதிராக முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கைதான சந்தேகநபர் தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் ஜி.பி.எஸ் தொழில்நுட்ப முகாமையாளராக பணியாற்றி வந்துள்ளார்.
இதேவேளை கைதான சந்தேகநபர் தொடர்பில் இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு மேலதிக விசாரணைகளை முன்னெடுத்துள்ளது. மேலும் இவ்வாறு போலி அடையாள அட்டை மற்றும் போலி ஆவணங்களை காண்பித்து இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு அதிகாரிகள் என அடையாளப்படுத்திக் கொண்டு செயற்படு நபர்கள் தொடர்பில் தெரியவரும் பட்சத்தில் 1954 என துரித தொலைபேசி இலக்கதை தொடர்புக்கொண்டு தகவல் வழங்குமாறு இலஞ்ச ஊழல் விசாரணை ஆணைக்குழு பொதுமக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.