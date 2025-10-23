வாழைச்சேனை வாகனேரி சந்தியில் விபத்து : வேன் மீது டிப்பர் மோதல் - பலர் காயம்

on Thursday, October 23, 2025
வாழைச்சேனை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட வாகனேரி பிரதான வீதியில் டிப்பரும் வேனும் மோதியுள்ளது.

இதில், பலர் காயமடைந்த நிலையில் வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்த விபத்துச் சம்பவம் இன்று (23) மாலை இடம்பெற்றுள்ளது.


