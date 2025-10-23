வாழைச்சேனை வாகனேரி சந்தியில் விபத்து : வேன் மீது டிப்பர் மோதல் - பலர் காயம்

<br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRUzz23Vb1MtSL1MDWWtncOMEb7cNfODA19GUvTUb-IQ8SUxrUcODmJli8diG_J4Ut7dc0JSuEk7tgrzYEmfarWWysqQ_rNKD45siAt2_tQRP8qtzWcc5I022EIqDx7WK10Z_RtsuvwSbJTzGOexsl585Pv_URyHv-sIwO-zOBVPw71w_0RtL-LpPkXOOK/s1280/WhatsApp_Image_2025-10-23_at_18.32.56_422f9224.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="720" data-original-width="1280" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiRUzz23Vb1MtSL1MDWWtncOMEb7cNfODA19GUvTUb-IQ8SUxrUcODmJli8diG_J4Ut7dc0JSuEk7tgrzYEmfarWWysqQ_rNKD45siAt2_tQRP8qtzWcc5I022EIqDx7WK10Z_RtsuvwSbJTzGOexsl585Pv_URyHv-sIwO-zOBVPw71w_0RtL-LpPkXOOK/s16000-rw/WhatsApp_Image_2025-10-23_at_18.32.56_422f9224.jpg" /></a><br /><br />வாழைச்சேனை பொலிஸ் பிரிவுக்குட்பட்ட வாகனேரி பிரதான வீதியில் டிப்பரும் வேனும் மோதியுள்ளது.<div><br />இதில், பலர் காயமடைந்த நிலையில் வாழைச்சேனை ஆதார வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.</div><div><br />இந்த விபத்துச் சம்பவம் இன்று (23) மாலை இடம்பெற்றுள்ளது.</div><br /><br />