நாவிதன்வெளியில் உலக குடியிருப்பு தினத்தை முன்னிட்டு வீடுகள் கையளிப்பு !

உலக குடியிருப்பு தினத்தினை முன்னிட்டு நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலக பிரிவில் கடந்த கால யுத்தத்தில் வீடுகளை இழந்த மக்களுக்கு, நகர அபிவிருத்தி,நிருமாணம் மற்றும் வீடமைப்பு அமைச்சினால் நிருமாணிக்கப்பட்ட வீடுகளை பயனாளிகளது பாவனைக்கு கையளித்தல் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்வானது இன்று 2025.10.03 ஆம் திகதியன்று பி.ப 2.00 மணிக்கு நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலக கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.
மூன்று வீடுகள் இன்று திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது.யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகளை இழந்தவர்களுக்கு மொத்தம் 55 இன்று நாவிதன் வெளி பிரதேச செயலாளர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட 34 பேருக்கும் கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலாளர்கள் பிரிவுக்கு உட்பட்ட 21 பேருக்கு இன்று சான்றிதழ்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது
கௌரவ பாராளுமன்ற உறுப்பினரும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு தலைவருமாகிய ஏ.ஆதம்பாவா, நாவிதன்வெளி பிரதேச சபை கௌரவ தவிசாளர் இந்திரன் ரூபசாந்தன்,அம்பாறை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் ,உதவி அரசாங்க அதிபர், நாவிதன்வெளி பிரதேச செயலக செயலாளர் ராகுலநாயகி சஜீந்திரன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.