வெல்லாவெளி விவேகானந்தம் அவர்களின் "மகாவலி கங்கைக் கரையினிலே" (நாவல்) நூல் விமர்சனம்

(சித்தா)
வெல்லாவெளி விவேகானந்தம் அவர்கள் நேற்று வரையில் கல்வித் துறையில் தன்னைச் சூழந்திருந்த நிராசை முகில்கைளக் கிழித்தெறிந்து விட்டு தலைநிமிர்ந்து நடந்த தலை சிறந்த கல்வியாளன். அதற்கு அப்பால் படைப்பிலக்கியத் துறையிலும் கவிதை, சிறுகதை, நாவல் எனப் படிப்படியாக எழுத்தின் விளிம்புவரை பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் கலை இலக்கிய ஆளுமை. சிறுகதை என்னும் விசால வீதியில் கடிவாளம் இல்லாத புரவியாகப் பயணிக்க அவரால் முடிந்தது போல் நாவல் என்னும் விசாலவெளியில் ஓசையின்றி நழுவும், விண்கலமாகவும் அவரைக் காண முடிகின்றது' எனக் குறிப்பிடுவார் இலக்கியக் கலாநிதி கவிக்கோ வெல்வூர்க் கோபால்.
சிறுகதை ஆசிரியராக அறியப்பட்ட வெல்லாவெளி விவேகானந்தம் அண்மையில் வெளியிட்ட 'மகாவலி கங்கைக் கரையினிேல' நாவல் மூலம் நாவலாசிரியராகவும் தடம் பதித்து நிற்கிறார். இந்நாவலின் களம் பேராதைனப் பல்கலைக்கழகத்தை மையமாகக் கொண்டு நிகழ்வதால் பேராதைனயின் அழகு, இயற்கைச் சூழல், மகாவலி, பேராதைனப்பூங்கா, கண்டிப் பெரஹரா, பகிடிவதை, தமிழ் சங்கத் தேர்தல், தமிழ்ச் சங்க விழாக்கள் என எல்லாமே கதைப் புலத்துள் சிறைப் பிடிக்கப்பட்டுள்ளன.
1977/78 பேராதைனப் பல்கலைக்கழக கலைப்பீட மாணவர் அணியின் வெளியீடாக வெளிவந்திருக்கும் இந் நாவல் பேராதைனப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்த்துறைத் தலைவர் பேராசிரியர் ஸ்ரீபிரசாந்தன் அவர்களின் அணிந்துரையுடனும் பேராதைனப் பல்கலைக்கழக பிரதம நூலகர் கலாநிதி இரா.மகேஸ்வரன் அவர்களின் சிறப்புரையுடனும் வெளி வந்திருப்பது அதன் கனதியைப் பறைசாற்றி நிற்கின்றது.
பல்கலைக்கழக சிரேஸ்ட மாணவன் விடுமுறை முடிந்து பேராதனை வளாகம் செல்ல புறப்பட்ட பஸ் பயணத்தில் கனிஷ்ட மாணவி யாமினிையக் கண்டது முதல் உருவான நட்பும் பின்னர் அது காதலாக் கனிவது வரை அடுத்தடுத்து நிகழும் சம்பவங்கள் ஊடாக நாவல் விறுவிறுப்பாக நகர்கிறது. யாமினிையக் கரம் பற்றத் துடிக்கும் உறவுக்காரன் கார்த்திகேசு கம்பஸ் வரை வந்து மேற்கொள்ளும் நகர்வுகள் மோதலாக வெடிப்பதும், தமிழ்ச்சங்கத் தலைவர் தேர்தலில் இரு அணிகளும் மோதிக் கொள்ளும் இடங்களும் இயற்கை வருணனைகளும் அபாரம். நாவலின் கதைக் களத்தினூடே அற்புதமான கருத்துக்களும் கவிதைகளும் ஆங்காங்கே விதைக்கப் பட்டிருப்பது இன்னும் சிறப்பு. நாவலின் கிளைமாக்ஸாக 'காேரோனா' பெரும் தொற்றுக்குள்ளாகும் யாமினியின் துயர முடிவை நோக்கிக் கதை நகர்வதும், வாசகர்களைக் கண்கலங்க வைக்கும் உணர்ச்சிப் போராட்டங்களும் தனது உயிரைப்போக்க இளமாறன் எடுக்கும் அதிரடி முடிவும் நம்மைப் பதற வைக்கிறது. இவற்றை எல்லாம் தாண்டி காேரோனா அரக்கன் பிடியில் இருந்து யாமினி மீண்டெழுந்தாளா? இல்லையா என்பதை வாசகர்களின் பார்வைக்கு விடுகின்றேன். நாவல் உயிேராட்டமாய் முற்றுப்பெறுகிறது.
பேராதைனப் பல்கலைக்கழக மாணவர் கதையாக நாவல் நகர்வதால் அந்த வயதுக்கேற்ற களியாட்டங்கள், காதல், மோதல், முரண்பாடுகள், நன்கு கையாளப்பட்டுள்ளன. பேராதைன வளாகத்தின் வசந்தகால அழகும், கில்டா.. ஜே.பி.. விடுதிகளில் மாடிகளில் நின்று 'கிஸ்ஸிங் பேன்ட்' டைக் கடந்து வரும் மாணவிகைள சீண்டிக் கலாய்க்கும் ஆண் மாணவர்களின் அட்டகாசமும் யதார்த்தத்தின் வெளிப்பாடு. அக்பர் விடுதிக்குச் செல்லும் செனட் கட்டிடச் சாரலில் சிக்குண்டு கிடக்கும் காதலர்கைளக்கூட கதாசிரியர் விட்டு வைக்கவில்லை. கண்டி குயின்ஸ் ஹோட்டல் 'டென்ரல் டான்ஸ்', குறிஞ்சிக் குமரன், லவர்ஸ்பார்க், விடுதிகளின் 'நைட்' களியாட்டங்கள் என எதைனயுமே விட்டு வைக்காது நம்மை எல்லாம் அவற்றோடு ஒன்ற வைத்து நாவலை நகர்த்துவதில் கதாசிரியர் வெற்றி பெற்று விடுகிறார். பொழுதுபோக்கும் வரலாறும் நிறைந்த இந்நாவல் ஓர் வரலாற்று ஆவணமாகும். பேராதைனப் பல்கலைக் கழகத்தின் அனுபவம் இல்லாதவர்களுக்கும் மிகச் சிறப்பான அனுபவத்தை இந் நாவல் வழங்கியுள்ளது எனலாம்.
ஜனாப் எம்.எச.எம்.இஸ்மாயில்
MA, SLEAS
ஓய்வு நிலை பிரதிக்கல்விப்பணிப்பாளர்.