வெலிகம பிரதேச சபைத் தலைவரின் கொலையுடன் தொடர்புடைய மற்றுமொரு சந்தேகநபர் கைது !

on Sunday, October 26, 2025
வெலிகம பிரதேச சபைத் தலைவர் லசந்த விக்ரமசேகரவின் கொலைக்கு உதவியதாகவும், உடந்தையாக இருந்ததாகவும் கூறப்படும் மற்றுமமொரு சந்தேகநபர் காலியில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சந்தேகநபர் வெலிகம பொலிஸாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

இன்றைய தினம் அதிகாலை, வெலிகம பிரதேச சபைத் தலைவரின் கொலை தொடர்பாக மூன்று சந்தேகநபர்களை குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்கள அதிகாரிகள் கைது செய்துள்ளனர்.

குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் சிரேஷ்ட பொலிஸ் மா அதிபர், நிதிக் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FCID) மற்றும் தென் மாகாணத்திற்குப் பொறுப்பான மூத்த DIG-களின் நேரடி மேற்பார்வையின் கீழ் பல பொலிஸ் குழுக்களால் விசாரணை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

