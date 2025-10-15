இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக பதுக்கி வைக்கப்பட்ட மஞ்சள் கைப்பற்றல்

இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக உச்சிப்புளி - சல்லித் தோப்பு கடற்கரையில் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்த இந்திய மதிப்பில் 3 இலட்சம் ரூபாய் பெறுமதியான 1200 கிலோ மஞ்சள் மூடைகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை (14) கைப்பற்றி இராமநாதபுரம் சுங்கத்துறை அலுவலகத்திற்கு எடுத்துச் சென்று, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இராமநாதபுரம் கடற்கரை இலங்கைக்கு மிக அருகே இருப்பதால் இந்திய இலங்கை சர்வதேச கடல் எல்லை ஊடாக இலங்கைக்கு கஞ்சா, சமையல் மஞ்சள், கடல் குதிரை, கடல் அட்டை உள்ளிட்ட பொருட்கள் அதிகளவில் கடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இலங்கைக்கு இப்பொருட்கள் கடத்தப்பட்டு வருவதை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து, கடத்தல் சம்பவங்களை தடுத்து நிறுத்தி, பொருட்களை பறிமுதல் செய்வதுடன் கடத்தல் சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய நபர்களை கைது செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை (14) பகல் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளுக்கு கிடைத்த இரகசிய தகவலின் அடிப்படையில், அப்பகுதியில் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டபோது சந்தேகத்திற்கு இடமாக கடற்கரையோரம் கிடந்த மூடைகளை அதிகாரிகள் சோதனை செய்தனர்.
அந்த மூடையில் இலங்கைக்கு கடத்துவதற்காக சமையல் மஞ்சள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தமை இதன்போது தெரியவந்தது.
அதையடுத்து 28 மூடைகளில் இருந்த சுமார் 1200 கிலோ எடை கொண்ட சமையல் மஞ்சள் மூடைகளை பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறையினர் இராமநாதபுரம் சுங்கத்துறை அலுவலகத்துக்கு எடுத்துச் சென்று விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சமையல் மஞ்சள் இந்திய மதிப்பில் 3 இலட்சம் ரூபாய் பெறுமதி கொண்டதாக உள்ளதெனவும், மீனவர்கள் பொதுமக்கள் கடத்தல் சம்பவங்களில் ஈடுபட்டால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.