இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

on Wednesday, October 01, 2025
இன்று ஒக்டோபர் மாதம் புதன்கிழமை (01) கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,

1 பவுண் தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.306,000

1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.283,000

