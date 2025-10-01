இன்றைய தங்க விலை நிலவரம் !

<div style="text-align: justify;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKZII0SOa1VkdtpMgNLhwTQCTqepSIMHIvIvF-ovNWyySsqUX0vlElNDlnIPmRvlSYF8CgU4Ynm2iSzAU46Blsjg_rdM42VtHc89cA9ltpjgU4ojLLGLAFaVJxBd_07lZGL_LSnLQtCmx3rPQEEwV5eETYnC2xnGdUOqKo0SLM0vLdgpTFgeVqiwjy9m9n/s600/goldws-down-1748148501.webp" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em; text-align: center;"><img border="0" data-original-height="337" data-original-width="600" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjKZII0SOa1VkdtpMgNLhwTQCTqepSIMHIvIvF-ovNWyySsqUX0vlElNDlnIPmRvlSYF8CgU4Ynm2iSzAU46Blsjg_rdM42VtHc89cA9ltpjgU4ojLLGLAFaVJxBd_07lZGL_LSnLQtCmx3rPQEEwV5eETYnC2xnGdUOqKo0SLM0vLdgpTFgeVqiwjy9m9n/s16000-rw/goldws-down-1748148501.webp" /></a></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">இன்று ஒக்டோபர் மாதம் புதன்கிழமை (01) கொழும்பு செட்டியார் தெருவில் விற்பனை செய்யப்படும் தங்கத்தின் விலை நிலைவரம் வருமாறு,</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண்&nbsp;தங்கம் (24 கரட்) - ரூ.306,000</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">1 பவுண் தங்கம் (22 கரட்) - ரூ.283,000</div><br />