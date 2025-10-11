நீர்வீழ்ச்சியின் கற்பாறைகளுக்கு இடையில் தோட்டாக்கள் !

on Saturday, October 11, 2025
களுத்துறை, மத்துகம, சிறிகந்துர, நாகஹவல பகுதியில் உள்ள சிறிய நீர்வீழ்ச்சியின் கற்பாறைகளுக்கு இடையில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த பொதியிலிருந்து 94 தோட்டாக்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்துகம பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

மத்துகம பொலிஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் இந்த தோட்டாக்கள் கண்டுபிடிக்கபபட்டுள்ளது.

7.62 x 39 mm ரக தோட்டாக்கள் 6 , 5.56 mm x 45 mm ரக தோட்டாக்கள் 33, போர் 12 ரக தோட்டாக்கள் 2, 7.62 x 51 mm ரக தோட்டாக்கள் 50, 9 mm ரக தோட்டாக்கள் 2 மற்றும் 38mm ரக தோட்டாக்கள் 2 ஆகியன பொலிஸாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் மத்துகம பொலிஸார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

