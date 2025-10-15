ஏறாவூர் நகர சபையினால் வழங்கப்பட்டு வந்த பத்திரிகை விநியோகம் நிறுத்தம் – நூலக வாசகர்கள் பாதிப்பு

(செங்கலடி நிருபர் சுபஜன்)
மட்டக்களப்பு ஏறாவூர் நகர சபை மூலம் ஏறாவூர் - அம்பாள் பொது நூலகத்திற்கு பல ஆண்டுகளாக வழங்கப்பட்டு வந்த தினப் பத்திரிகைகள் நிறுத்தப்பட்டதால், அந்நூலகத்தைப் பயன்படுத்தும் வாசகர்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர்.
கடந்த 15 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக ஏறாவூர் நகர சபையால் நடத்தப்படும் ஏறாவூர் அம்பாள் நூலகம் பல்வேறு ஆண்டுகளாக நகர சபையின் நிதியுதவியுடன் தினசரி பத்திரிகைகள் நூலகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வந்தது. ஆனால் எந்த முன் அறிவிப்புமின்றி ஏறாவூர் அம்பாள் பொது நூலகத்திற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த சேவையை நிறுத்தியதனால், வாசகர்கள் , பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், பொதுமக்கள் குறிப்பாக காலையில் பத்திரிகை வாசிப்பை பழக்கப்படுத்தியுள்ள அப் பகுதியில் உள்ள முதியவர்கள் உள்ளிட்டோர் தகவல் அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பை இழந்துள்ளனர்.
நூலகப் பயனாளர்கள், “பத்திரிகைகள் கல்வி, போட்டித் தேர்வு தயாரிப்பு, வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள், அரசியல் மற்றும் சமூகச் செய்திகள் அறிந்து கொள்ள முக்கியமான மூலமாக இருந்தது. இதை நிறுத்தியதால் எங்களுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது,” என வாசகர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.
பல ஆண்டு காலமாக அம்பாள் நூலகத்திற்கு பத்திரிகை வழங்கி வந்த நிலையில் திடீர் என நிறுத்தப்பட்டதால் அங்கு செல்வோர் திரும்பிச் செல்லும் செயற்பாடு இடம்பெற்று வருகின்றது.
வருடக் கணக்கில் நடைமுறையில் இருந்த தின பத்திரிகை வாசிப்போரின் நலன் கருதி நூலகத்திற்கான பத்திரிகையை நிறுத்தியிருக்கக்கூடாது என வாசகர்கள் கலவை வெளியிடுகின்றனர்.
ஏறாவூர் நகர சபை இந்த முடிவை மீளாய்வு செய்து, பத்திரிகை விநியோகத்தை மீண்டும் தொடங்க வேண்டும் எனவும் ஏறாவூர் நகர சபையின் புதிய தவிசாளர் எம்.எஸ்.நழீம் இந்த விடயத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் வாசகர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.